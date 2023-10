La Suède aurait retiré le permis de séjour d’un Irakien qui avait organisé une série de profanations publiques du Coran cette année, mais aurait suspendu son expulsion, affirmant que sa vie serait en danger s’il était renvoyé en Irak, rapporte l’AP.

L’Agence suédoise des migrations a pris cette décision cette semaine après avoir déterminé que Salwan Momika avait fourni de fausses informations dans sa demande d’asile, a rapporté jeudi la chaîne suédoise TV4.

Selon l’agence américaine, un ordre d’expulsion a été émis mais suspendu pour des raisons de sécurité, a déclaré jeudi à la chaîne de télévision un responsable de l’Office des migrations. Les médias suédois affirment que Momika a obtenu un permis de séjour en 2021.

« La décision a été prise hier et signifie que le statut et le permis de séjour de cette personne seront révoqués et qu’il sera expulsé », a déclaré le porte-parole de l’agence, Jesper Tengroth.

Né à Ninive dans le nord de l’Irak, Salwan Momika est arrivé en Suède en 2018. Selon France 24, il a obtenu un permis de séjour provisoire avant de soumettre une demande d’asile.

Installé dans la petite commune de Järna, au sud de Stockholm, le réfugié se montre très actif sur les réseaux sociaux. Sur son compte Facebook, il se décrit comme un «penseur et écrivain» qui n’a «pas de limites à (ses) idées et (sa) plume», et se présente comme un «athée libre».