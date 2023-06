Le Maroc a besoin quotidiennement de plus de 1.000 dons par jour pour avoir une autosuffisance en PSL, a indiqué le e Centre national de Transfusion sanguine et d’Hématologie (CNTSH) dans un communiqué, notant qu’au niveau national, le total de dons de sang en 2022 était de 339.579 dons, soit une augmentation de 6% par rapport à l’année 2021.

Pour assurer une autosuffisance en PSL, l’OMS recommande un taux minimum de 1% de donneurs de sang par rapport à la population générale. Actuellement au Maroc ce taux atteint 0,92%, rapporte le communiqué.

A cet effet, le CNTSH a appelé à assurer la disponibilité permanente en produits sanguins labiles (PSL) et la pérennité du système de don de sang.

Cette situation impose un encouragement permanent du don de sang et la participation massive et collective de la population et des partenaires nationaux en collaboration avec les centres de transfusion.

Pour augmenter le nombre de sang, le CNTSH vise à concrétiser la stratégie de multiplication des sites de prélèvement dans le but de rapprocher le service de don de sang aux citoyens.

À cet effet, deux sites de prélèvement ont été inaugurés en mars 2023, indique la même source, citant la maison de don au sein du centre hospitalier Moulay Youssef à Rabat et le site de don Bab Lamrissa à Salé qui entre dans le cadre du partenariat public-privé.

L’ouverture des deux sites ainsi que le partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, le ministère des Habous et des Affaires Islamiques et les associations de la société civile ont permis de réaliser une augmentation de 9% du total de don de sang pendant le mois de ramadan en 2023 par rapport à l’année 2022, s’est félicité la même source, faisant observer que cette stratégie sera généralisée prochainement sur tout le Royaume.

Le CNTSH saisit cette occasion pour rendre hommage aux personnes qui donnent du sang et les remercier et les encourager à être des donneurs réguliers, encourager les personnes en bonne santé à donner du sang régulièrement pour améliorer la qualité de vie des patients dépendant de la transfusion et mobiliser l’appui des pouvoirs publics et les différents partenaires en faveur de la promotion de don de sang.

Pour assurer cet objectif, relève le Centre, des manifestations et des actions de sensibilisation ainsi que des compagnes de don de sang seront organisées au niveau des différents CRTS en collaboration avec plusieurs partenaires.

Dans cette perspective, le CNTSH fait appel à tous les partenaires et les établissements publics et privés à collaborer avec les CRTS pour élaborer un programme national de collecte de sang ciblant pour chaque région l’autosuffisance en PSL.