Le Technopark, incubateur leader au Maroc, a célébré jeudi le succès de son premier programme d’accompagnement « Boost Up Lab », dont l’objectif est la création de startups innovantes opérant dans le secteur de la technologie et du digital au Maroc.

Le programme Boost Up Lab, lancé en février 2023, a été conçu pour soutenir et catalyser le développement de projets novateurs, a clairement répondu aux attentes de la communauté entrepreneuriale, indique le Technopark dans un communiqué. L’appel à candidature a généré un engouement exceptionnel parmi les entrepreneurs et les créateurs, avec plus de 330 demandes émanant de porteurs de projet, ajoute la même source, précisant que durant les 6 mois du programme, le Technopark a pu soutenir près de 40 startups dont 25 finalistes du parcours.

Sur les 330 candidats, le Technopark a sélectionné une quarantaine de porteurs de projets pour intégrer le programme, aboutissant à l’incubation réussie de 25 projets innovants prometteurs opérant dans différents secteurs, du e-commerce aux énergies renouvelables, HR Tech, e-logistics, e-sport, healthtech, admin tech, et EdTech.

Le programme d’accompagnement Boost Up Lab offre un format dynamique et évolutif. Il a débuté par un hackathon interactif de deux jours, suivi de bootcamps intensifs durant 6 mois.

Les porteurs de projet, poursuit le communiqué, sont formés à la définition des besoins, à la création de prototypes, au business model et aux techniques de pitch.

Les bootcamps ont permis à ces porteurs de projet d’approfondir leurs compétences techniques, de maitriser les chaînes de valeur, de créer des stratégies marketing et commerciales, et ce, en englobant tous les aspects d’une jeune entreprise, de l’offre client à la gestion RH, favorisant ainsi une compréhension complète de la gestion d’une startup.

Le programme s’est conclu par un événement phare, le « Demo Day » tenu au Technopark Casablanca, où les entrepreneurs ont présenté leurs projets aboutis à un public varié, et où la communauté entrepreneuriale a célébré le lancement de ces nouvelles startups prometteuses.

« Les 25 projets finalistes témoignent de la richesse et du potentiel des idées innovantes au Maroc », a relevé la directrice générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf, citée dans le communiqué.

« Le Technopark, avec son programme Boost Up Lab, confirme une fois de plus son engagement à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat au Maroc, en apportant aux entrepreneurs les ressources, le soutien et la formation nécessaires pour transformer leurs idées en modèles d’affaires viables et scalables », a-t-elle ajouté.

Le Technopark accompagne depuis plus de 20 ans les jeunes porteurs de projets innovants dans les secteurs des nouvelles technologies, des Green Tech et des industries culturelles, ainsi que dans les nouveaux métiers porteurs, tant au niveau régional que national.