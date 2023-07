Le Technopark Maroc a réuni, jeudi dans la Cité des alizés, les acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial de la région Marrakech-Safi, occasion d’annoncer l’ouverture du Technopark Essaouira durant le 4e trimestre de 2023, le cinquième du genre à l’échelle nationale.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, du président du Conseil Communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, du Président du Conseil Provincial, Kabir Lamaâchi, et de la responsable de l’antenne Essaouira du Centre Régional d’Investissement (CRI).

Cet événement a été l’occasion pour le Technopark de rassembler 50 porteurs de projets qui ont été challengés sur les opportunités de développement de projets dans la région.

Le Technopark Essaouira devra offrir un espace d’accueil à plus de 40 startups, avec un espace de coworking dédié aux « Digital Nomads » afin d’encourager les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs nationaux et internationaux à s’installer dans la région.

Cette infrastructure moderne et adaptée aux besoins des entreprises innovantes permettra de favoriser le développement du secteur du digital, du développement durable et des industries créatives dans la région.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture du Technopark Essaouira, qui marquera une étape importante dans notre mission de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat au Maroc. Cette nouvelle infrastructure permettra aux startups de la région Marrakech-Safi de bénéficier d’un écosystème dynamique et d’un accompagnement sur mesure pour développer leurs idées et faire croître leurs entreprises », a déclaré à la MAP, Mme Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Technopark Maroc.

Le Technoparc Maroc consolide ainsi son déploiement régional à travers l’ouverture d’un cinquième Technopark à Essaouira après les Technoparcs de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, a-t-elle ajouté, faisant savoir que cette plateforme « va accueillir des jeunes engagés à penser la ville d’Essaouira de demain en utilisant le digital comme levier de compétitivité ».

Pour sa part, M. Tarik Ottmani, président du Conseil communal d’Essaouira, a indiqué que ce projet est le fruit du partenariat public- privé, à travers l’engagement de la Société marocaine des technologies de l’information et l’écosystème de la ville d’Essaouira, notamment la Province, le Conseil communal et le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH).

Le Technopark Essaouira va pouvoir accompagner plus d’une trentaine de startups opérant dans les domaines du digital, du développement durable et des industries créatives, a-t-il expliqué, estimant qu’il va offrir un réseau d’accompagnateurs des startups pour faire émerger des nouvelles idées en utilisant le digital.

Le nouveau Technopark s’inscrit dans la stratégie globale du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, visant à offrir un accompagnement sur mesure aux startups évoluant dans des secteurs clés de l’économie.

Grâce à des programmes spécifiquement conçus pour la région, les startups bénéficieront d’un soutien adapté à leurs besoins, favorisant leur croissance et leur expansion sur les marchés nationaux et internationaux.

Le Technopark Maroc demeure résolument engagé à encourager l’entrepreneuriat, à faciliter l’accès au financement, à promouvoir la collaboration entre les acteurs de l’écosystème et à accompagner les startups dans leur parcours vers la réussite. L’ouverture du Technopark Essaouira constitue une étape importante dans la réalisation de cette mission.

A rappeler que la Société marocaine des technologies de l’information est une structure de gestion privée qui compte dans son tour de table l’Etat marocain et des banques privées et publiques.

Les entreprises accueillies dans les différentes Technoparks réalisent un chiffre d’affaires annuel cumulé de plus d’un milliard de DH et emploient plus de 3.000 salariés qualifiés.

En 2024, la stratégie d’expansion régionale prévoit l’ouverture de trois prochains Technoparks à Fès, Oujda et à Tiznit.

Depuis l’inauguration du premier Technopark à Casablanca en 2000 jusqu’aujourd’hui, la Société marocaine des technologies de l’information a accompagné plus de 3.500 startups et a contribué à la création de plus de de 15.000 emplois directs et indirects dans des domaines innovants, notamment le digital, les énergies renouvelables, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la blockchain.