La sélection marocaine de football a poinçonné, mardi, son ticket pour le Mondial-2022 au Qatar, soit sa sixième qualification pour une phase finale de la Coupe du Monde.

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés suite à leur victoire (4-1) face à la RD Congo, en barrage retour au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, et son précieux nul (1-1) ramené du Stade des Martyres à Kinshasa.

La première participation du Maroc à une Coupe du Monde remonte à 1970 à Mexico, devenant la deuxième sélection arabe à participer au Mondial, après l’Egypte (Italie-1934). Après deux défaites face à l’Allemagne (1 – 2) et le Pérou (0 – 3), les Nationaux, qui ont hérité d’un groupe 4 très difficile, ont décroché le nul (1-1) face à la Bulgarie, alors qu’ils étaient menés au score. Ils quittèrent alors la compétition dès le premier tour, avec les Bulgares.

Seize ans plus tard, les Lions de l’Atlas reviennent avec force à Mexico, en 1986. Ils ont en effet enchaîné deux nuls (0-0) contre la Pologne et l’Angleterre, avant de se déchainer face au Portugal (3-1), devant la première sélection arabe et africaine à passer le cap du premier tour.

Au deuxième tour, le onze national a perdu sans démériter (0-1) face à l’Allemagne, qui sera par la suite le malheureux finaliste de cette édition face à l’Argentine (2-3).

En revanche, la sélection nationale a signé sa pire participation à un Mondial, lors de l’édition 1994, après avoir encaissé trois défaites face à la Belgique (0-1), l’Arabie Saoudite (1-2) et les Pays-Bas (1-2).

Mais elle n’a pas tardé à redorer son blason à France-1998, grâce à un nul (2-2) contre la Norvège, une défaite logique (0 – 3) contre le Brésil de Ronaldo et Roberto Carlos et une victoire éclatante contre l’Écosse (3-0).

Ce dernier succès aurait pu propulser les Lions de l’Atlas au second tour pour la deuxième fois de leur histoire, mais une défaite « surprise » des Brésiliens face aux Norvégiens a mis fin à leur parcours.

Il a fallu attendre 20 ans pour voir l’équipe marocaine disputer une Coupe du Monde. Au Mondial-2018 en Russie, les poulains du Français Hervé Renard ont débuté par une défaite au goût amère (0-1) contre l’Iran, sur un but de Aziz Bouhadouze contre son propre camp, avant de céder devant le Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1) malgré un match héroïque, pour clôturer sa participation par un nul 2-2 face à l’Espagne, au terme d’un match mémorable.

Au Mondial-2022 à Qatar, l’équipe nationale aura à coeur de signer une performance qui sera inscrite en lettre d’or dans les annales du football marocain et servira de source d’inspiration pour les générations à venir.