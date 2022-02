Le premier sacre historique du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations, la reprise du championnat marocain Pro de football ou encore le choc rugby entre l’Écosse et l’Angleterre en Tournoi des Six Nations…, revivez les moments forts du week-end sportif en images:

FOOT. CAN 2021: le Sénégal sur le toit de l’Afrique

Les Lions du Sénégal règnent enfin sur l’Afrique, ils ont remporté leur toute première CAN contre l’Égypte (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2) au bout d’une finale très fermée, où Sadio Mané a transformé le tir au but décisif. Le Sénégal l’attendait depuis si longtemps ! Après deux tentatives malheureuses en 2002 et 2019, les joueurs de la « Teranga » – la bienvenue, en wolof – ont enfin eu les nerfs solides, après 330 minutes de finales au total sans marquer le moindre but. Sadio Mané a raté un penalty en début de match, mais pas son tir au but, après les échecs de Mohamed Abdelmonem et de Mohamed Ahmed, et celui de Bouna Sarr.

Le Sénégal prend sa revanche de la séance perdue contre le Cameroun 20 ans plus tôt (0-0, 3 t.a.b. à 2). Mané a remporté son duel dans le match avec Mohamed Salah, son coéquipier de Liverpool, qui perd sa deuxième finale après celle de 2017 (2-1 contre le Cameroun), et n’a même pas pu tirer son « péno », lui qui était placé en cinquième position. Cette victoire porte le sceau d’Aliou Cissé, coach « local » qui avait pleuré sur le terrain les deux échecs précédents. Joueur, il avait manqué le dernier tir au but de la finale 2002 contre le Cameroun. Entraîneur, il avait vécu la frustration d’un but gag en tout début de match contre l’Algérie que son équipe n’a jamais remonté (1-0).

Botola Pro. Le Raja piégé à domicile par Berrechid

Le Raja de Casablanca (RCA) et le Youssoufia de Berrechid (CAYB) se sont neutralisés (1-1) dans le cadre de la 16e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. En mauvaise posture avec 1 but de retard à la fin de la première période, le Raja est revenu au score en deuxième partie.

Durant la saison précédente, le CAYB avait renversé les Verts pour le compte de la 24e journée (1-0), alors que les deux équipes ont fait match nul dans le cadre de la 9e journée (1-1).

La première réalisation a été marquée dès la 2e minute par Soufiane Saadane en faveur du Youssoufia de Berrechid. Le Raja a rattrapé le score à la 70e minute avec une réalisation de Soufiane Benjdida.

Au terme de cette rencontre, le club casablancais reste à la deuxième place du classement avec 30 points, alors que le Youssoufia Berrechid, 19 points, grimpe à la dixième place. Pour la prochaine journée, le RCA se déplacera chez l’Olympique de Khouribga (OCK), tandis que le CAYB évoluera à domicile face au FUS de Rabat (FUS).

Ligue 1. Lille plombé par son gardien Ivo Grbic

Lille, humilié à domicile par le Paris-Saint-Germain (1-5), dimanche 6 février, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, a été plombé par son gardien, Ivo Grbic, auteur d’une prestation catastrophique.

Le portier de 26 ans, prêté par l’Atlético Madrid en août 2021, a mis le PSG sur les bons rails en réalisant une énorme erreur dès la 10e minute : sur un centre sans danger de Nuno Mendes, il a relâché le ballon juste au bon endroit pour que Danilo puisse se jeter et profiter de cette offrande pour ouvrir le score (1-0).

Ce n’était que le début d’une soirée cauchemardesque pour l’international croate. Peu après la demi-heure de jeu, alors que son équipe s’était révoltée et avait logiquement égalisé par Sven Botman après un merveilleux travail d’Hatem Ben Arfa (1-1, 28e), il a de nouveau relancé le PSG en manquant totalement sa sortie dans les 5,50 mètres sur un corner de Lionel Messi, repris par Presnel Kimpembe sans opposition (1-2, 32e).

Juste après le repos, alors que le meneur argentin avait alourdi le score en le battant d’une petite balle piquée (1-3, 38e), il s’est encore illustré : après avoir réalisé un bel arrêt réflexe sur une tentative de Messi, Grbic a dégagé à l’emporte-pièce dans l’axe – alors qu’il aurait pu plonger pour se saisir du ballon – et dans la foulée, Danilo s’est offert un doublé d’un tir détourné par Amadou Onana (1-4, 51e).

Le portier s’est ensuite montré impuissant sur le cinquième et dernier but parisien, une magnifique frappe enroulée de Kylian Mbappé qui a trouvé sa lucarne (1-5, 67e).

Liga. Victoire difficile du Real Madrid contre Grenade, à neuf jours du PSG

Le Real Madrid, à neuf jours du choc contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de Ligue des champions (mardi 15 février), a difficilement battu Grenade 1-0, dimanche 6 février, lors de la 23e journée du Championnat d’Espagne.

Le Real conforte néanmoins sa première place, avec désormais six points d’avance sur le Séville FC (2e), accroché 0-0 samedi par Osasuna.

Les Madrilènes ont longtemps dominé, mais n’ont réussi à faire trembler les filets andalous qu’à la 74e, sur une jolie frappe lointaine du gauche de Marco Asensio. De son côté, le PSG a déroulé ce dimanche soir en Ligue 1. En déplacement à Lille, les coéquipiers de Kylian Mbappé l’ont emporté 5-1 face au champion en titre. Serie A. La Juventus domine l’Hellas Vérone et se replace Débuts réussis pour les recrues hivernales de la Juventus. Dusan Vlahovic et Denis Zakaria ont offert la victoire à la Vieille Dame contre l’Hellas Vérone (2-0), lors de la 24e journée de Serie A. Les Bianconeri intègrent le top 4 pour la première fois de la saison. Débuts réussis pour les recrues hivernales de la Juventus. Dusan Vlahovic et Denis Zakaria ont offert la victoire à la Vieille Dame contre l’Hellas Vérone (2-0), lors de la 24e journée de Serie A. Les Bianconeri intègrent le top 4 pour la première fois de la saison. PUBLICITÉ Vlahovic meilleur buteur de Serie A Vlahovic, recrue star du mois de janvier pour plus de 70 millions d’euros, n’a mis que douze minutes à justifier l’investissement en ouvrant la marque d’un lob astucieux, sur une offrande du meneur argentin Paulo Dybala. L’ex-joueur de la Fiorentina, qui a repris à Turin le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, rejoint Ciro Immobile en tête du classement des buteurs, avec 18 réalisations. En seconde période, le puissant milieu de terrain suisse Zakaria a aussi inauguré de la plus belle des façons son bail à la Juve, en doublant la mise d’un tir croisé, sur un caviar cette fois d’Alvaro Morata (61e). FA Cup. Leicester, tenant du titre, au tapis, Liverpool passe facilement Le tenant de la Coupe d’Angleterre, Leicester, s’est fait sortir sèchement par un club de D2, Nottingham Forest (4-1), dimanche 6 février, en 16e de finale, alors que Liverpool s’est facilement qualifié en dominant (3-1) Cardiff (D2). Déjà tombeur d’Arsenal au tour précédent (1-0), Nottingham Forest n’a jamais tremblé dans ce match, face à des Foxes qui connaissent décidément une saison 2021-2022 compliquée avec leur 10e place en Premier League. Un peu plus tôt, d’autres Reds, ceux de Liverpool, n’avaient eu aucun mal à se défaire de Cardiff, plus préoccupé par son maintien en Championship et qui avait rajeuni son onze. Les hommes de Jürgen Klopp ont tout de même dû attendre la seconde période pour faire la différence. Diogo Jota avait ouvert la marque sur un coup franc superbe de Trent Alexander-Arnold (1-0, 5e) avant que Luis Diaz, acheté au mercato d’hiver à Porto et entré en jeu peu avant, n’offre à Takumi Minamino de doubler la mise (2-0, 68e). C’est ensuite Harvey Eliott, de retour d’une grave blessure à la cheville gauche en septembre, qui a mis Liverpool à l’abri (3-0, 76e), avant que Rubin Colwill (19 ans) ne réduise le score (3-1, 80e).

Golf. L’Américain Hoge remporte le tournoi de Pebble Beach L’Américain Tom Hoge a remporté, lundi, le tournoi de Pebble Beach (Californie), résistant notamment à la pression mise par son compatriote, Jordan Spieth qui a fini deuxième. Le 68e joueur mondial, âgé de 32 ans, s’adjuge ainsi son premier titre sur le circuit nord-américain (PGA). Totalisant -19, il a conservé deux coups d’avance sur Spieth, vainqueur de trois Majeurs en 2015 et 2017, qui n’a regoûté à la victoire que l’an passé à l’Open du Texas. Beau Hossler, 404e mondial quasi-inconnu avant cette épreuve, qui occupait la tête avec Hoge samedi, a lui fini à la 3e place à trois longueurs. Ce tournoi présentait la particularité de se dérouler sur trois parcours en même temps: le Pebble Beach Golf Links (par 72), le Spyglass Hill (par 72), particulièrement exigeant, et le Monterey Peninsula (par 71). Rugby. Tournoi des Six Nations: l’Écosse s’impose au bout du suspens face à l’Angleterre L’Écosse a remporté la victoire face à l’Angleterre (20-17), samedi à Murrayfield, lors de la première journée du Tournoi des six nations, au terme d’un match incertain jusqu’au bout. Privé de son capitaine et ouvreur Owen Farrell, le XV de la Rose a pourtant longtemps dominé les débats. Occupation, possession, conquête, presque tous les voyants étaient au vert, mais les Écossais ont fait preuve d’un pragmatisme sans faille. Le XV du Chardon, qui a inscrit deux essais contre un seul aux Anglais, s’est imposé grâce à une pénalité de l’ouvreur Finn Russell à huit minutes de la fin, mettant le feu au gradin du stade d’Édimbourg. L’Écosse commence parfaitement son tournoi des Six Nations 2022 avant de se rendre au Pays de Galles, le week-end prochain.