L’Algérie, tenante du titre, sonnée par la Guinée équatoriale. Le Nigéria se qualifie, l’Égypte se relance difficilement et la Tunisie torpille la Mauritanie. Revivez les moments forts des matchs du week-end comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021:

L’Égypte souffle enfin à Mohamed Salah

L’Égypte, après une entrée ratée contre le Nigeria (1-0), a réagi contre la Guinée-Bissau et signé un premier succès dans la Coupe d’Afrique des nations (1-0) grâce à un but de sa star Mohamed Salah samedi à Garoua. « Mo » Salah a ouvert le score en reprenant de volée (69e) une louche de « Trezeguet » – Mahmoud Hassan de son vrai nom – et délivré les Pharaons, peu tranchants. Avant le décernement du prix « Fifa The Best » lundi dont il est l’un des finalistes avec Lionel Messi et Robert Lewandowski, l’attaquant de Liverpool a retrouvé des couleurs après une prestation terne contre les « Green Eagles » mardi.

Le joueur des Reds a été plus à l’aise face aux « Djurtus » (lycaons), replacé sur le côté droit d’une attaque à trois plutôt qu’en pointe. Mais l’Égypte, sept fois championne d’Afrique, doit autant cette courte victoire à sa star qu’à la VAR: un but égalisateur de toute beauté de Mama Baldé (82e) a été refusé après quelques minutes de flottement.

Les Super Eagles dominent les Soudanais et se qualifient

Le Nigéria a logiquement battu le Soudan (3-1), samedi, lors de la deuxième journée des phases de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations, assurant au passage sa qualification pour les huitièmes de finale.

Tombeurs de l’Égypte en début de semaine, les Super Eagles ont été dominateurs face à des Soudanais bien incapables de s’offrir des occasions. Seul un penalty a permis aux Crocodiles du Nil de réduire légèrement le score en seconde mi-temps.

Le Mali et la Gambie font match nul L’équipe malienne de football et son homologue gambienne ont fait match nul (1-1), dimanche au stade de Limbé, lors de la rencontre comptant pour la 2è journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun. Ibrahima Koné a ouvert la marque pour le Mali sur penalty à la 79ème minute, avant que Musa Barrow n’égalise à la 90e minute, également sur penalty.

La Tunisie se rassure en éliminant la Mauritanie

La Tunisie s’est bien relancée dans le Groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en battant la Mauritanie 4-0, dimanche à Limbé, et peut encore espérer se qualifier aux dépens du Mali ou de la Gambie. Battus par le Mali (1-0) dans un match à la fin rocambolesque, qui n’avait pas duré 90 minutes, les Aigles de Carthage ont pris les devants, sans attendre, et d’abord marqué deux buts en neuf minutes, histoire de se rassurer tout de suite. Hamza Mathlouthi (4e), le joueur du Zamalek, a ouvert le score d’un superbe tir croisé du droit, en demi-volée, après un mouvement offensif parti du côté gauche et mal repoussé par la défense mauritanienne. Le gardien Babacar Diop n’a pu que constater les dégâts. La Côte d’Ivoire trompée par son gardien Une énorme bourde du gardien Badra Ali Sangaré, qui en plus s’est blessé sur l’action, a coûté la victoire à la Côte d’Ivoire, contrainte à un partage des points avec la Sierra Leone (2-2) à la dernière minute, dimanche à Douala à la Coupe d’Afrique des nations. Un « Éléphant » peut se tromper… Portier numéro deux, promu après la suspension pour dopage de Sylvain Gbohouo, Sangaré s’est complètement loupé sur une passe en retrait d’Odilon Kossounou et a offert l’égalisation à Alhaji Kamara (90e+3). La Côte d’Ivoire avait la qualification en main avant cette erreur, son choc contre l’Algérie pour la 3e journée n’en prend que plus de saveur. Et la Sierra Leone, après avoir tenu en échec un autre favori, l’Algérie (0-0), vient s’inviter dans la course. Le malheureux gardien des JDR Stars de Pretoria est en outre sorti sur une civière, visiblement touché au genou en relâchant son ballon, et remplacé par un joueur de champ, son capitaine Serge Aurier.

L’Algérie battue et au bord de l’élimination

Le champion d’Afrique est à terre, dernier de son groupe en Coupe d’Afrique des Nations et au bord de l’élimination après s’être laissé surprendre par la Guinée équatoriale (1-0), dimanche à Douala. Le héros du « Nzalang Nacional » s’appelle Esteban Orozco Fernández Obiang Obono, mais EOFO Obono convient aussi. Il a surgi au second poteau sur un corner dévié pour surprendre le grand favori algérien (70e).

La série d’invincibilité de l’Algérie s’arrête à 35 matches, elle ne battra pas les 37 matches de l’Italie. Mais il y a plus grave pour les hommes de Djamel Belmadi, très agité tout au long du match. Avec un seul point, et zéro but marqué, ils sont derniers de leur groupe, avant un troisième match contre un autre favori, la Côte d’Ivoire.

Les Éléphants auront l’occasion de bouter hors de la compétition le tenant du titre, déjà piégé au premier match par la Sierra Leone (0-0). L’Algérie est dernière d’un groupe plein de surprises: la Côte d’Ivoire compte 4 points, la Guinée Équatoriale 3, et la Sierra Leone 2, après avoir égalisé à la dernière seconde contre les Éléphants sur une erreur du gardien ivoirien (2-2). Avec un seul petit point, l’Algérie est obligé de battre la Côte d’Ivoire, sinon, elle rentre à Alger bien plus tôt que prévu.