Le Raja de Casablanca (RCA) s’est octroyé 3 points en l’emportant par 2 buts à 1 face au Chabab de Mohammédia (SCCM) à l’occasion de la 11e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », vendredi au stade municipal de Berrechid.

Le Raja a repris le contrôle du match en seconde mi-temps, faisant évoluer le score à 2-1 après avoir été mené par 1 but à la pause. Lors de la dernière saison, les Verts avaient défait le Chabab (1-0) à l’occasion de la 5e journée, avant de s’imposer en phase retour (20e journée) par 2 buts à 1.

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est également octroyé 3 points, en s’imposant par 4 buts à 3 contre la Jeunesse sportive Salmi (JSS) dans le cadre de la 11è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », vendredi au stade municipal de Zemamra.

Le Wydad a maintenu jusqu’à la dernière minute son avance obtenue pendant la première partie (1-2), faisant évoluer le score à 3-4. Les réalisations des Rouges ont été l’œuvre d’Achraf Dari (15è), Jala Daoudi (22è) et Guy Mbenza sur un doublé (51è et 73è), tandis que Zakaria Belmaachi (31è) et Haytham El Bahja (76è s.p et 86è s.p) ont marqué pour la JSS. Au terme de cette rencontre, le WAC, 29 points, reste à la première place du classement, alors que la JSS se maintient à la troisième place avec 19 points.