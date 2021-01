Chelsea a enregistré son premier succès de l’ère Thomas Tuchel en battant Burnley (2-0), dimanche, pour le compte de la 21e journée de Premier League, une victoire qui lui permet de rester dans le sillage des compétitions européennes.

Avec 33 points, les Blues (7e), reviennent à 6 longueurs du podium, même si Leicester, 3e, doit encore recevoir Leeds dans l’après-midi.

Pour son deuxième match aux commandes des Blues, Tuchel a procédé à 4 changements avec l’intégration de Timo Werner, Marcos Alonso, Tammy Abraham et Mason Mount au coup d’envoi.

Le premier but de Chelsea est venu d’un contre mené par César Azpilicueta, parti de son poste de défenseur central pour réceptionner une passe de Callum Hudson-Odoï qu’il a mis dans le filet (40e).

Marcos Alonso a inscrit le second but avec une reprise de volée au coin des six mètres (84e).