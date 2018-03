Bonne entame de match pour les Lions de l'Atlas, qui mènent par 2 but à zéro au terme de la 1ère période contre l’Ouzbékistan, lors du match amical préparatif pour le Mondial 2018. Les deux buts du Maroc on été marqués par Ayoub El Kaabi et Manuel Da Costa.

