L’Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) a remporté le troisième Ballon d’Or féminin de l’histoire, lundi à Paris, couronnant une saison où elle a aussi remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone.

Alexia Putellas a trouvé la récompense suprême à sa saison exceptionnelle en remportant le Ballon d’Or féminin lundi à Paris. La milieu du FC Barcelone, championne d’Europe en club et sacrée meilleure joueuse de l’année par l’UEFA, succède à l’Américaine Megan Rapinoe (2019) et à la Norvégienne Ada Hegerberg (2018), les deux premières lauréates du trophée.

« Je suis très émue », a-t-elle lancée, avant de remercier ses « coéquipières. C’est un prix individuel mais c’est un travail collectif » Sa victoire couronne une saison exceptionnelle, où elle a conduit le Barça à un triplé historique Coupe-Championnat-Ligue des champions, avec un but en finale de C1 contre Chelsea (4-0).

A 27 ans, celle qui joue avec un maillot floqué « Alexia » est au sommet d’une carrière commencée à Sabadell, et poursuivie à l’Espanyol Barcelone, où elle a fait ses premiers pas comme professionnelle, puis Levante.

En 2012 elle rejoint enfin le club de son cœur et remporte dès sa première année le Championnat et la Coupe de la Reine. Internationale depuis 2013, elle a été deux fois championne d’Europe des moins de 17 ans (2010 et 2011).