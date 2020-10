Vidéo. Football: le Maroc terrasse le Sénégal en amical

Les Lions de l’Atlas ont réussi à dompter les Lions de la Teranga (3-1), vendredi au Complexe Prince Moulay Abdellah, en match amical qui s’inscrit dans le cadre de la préparation du onze national pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, prévues le mois prochain.

Pour ce premier galop d’essai, Vahid Halilhodzic a aligné un onze qui combinait entre les piliers de l’équipe nationale, à l’instar de Yassine Bounou, Roman Saiss, Achraf Hakimi, Soufiane Amrabet et Youssef En-Nesyri, les revenant tel que Hamza Mendyl, Issam Chebake, Oussama Tanane et Selim Amallah et les nouveaux visages Aymane Barkok et Samy MMAEE.

Le joueur du Standard de Liège, Yassine Amallah a ouvert le score a la dixième minute, traduisant la bonne entame du match par les Lions de l’Atlas, qui ont démontré leur intention à réaliser un bon résultat lors de ce premier test.

Les internationaux marocains ont continué leur jeu vers l’avant, essayant de mettre plus de pression sur les Lions de Teranga qui ont failli concéder le deuxième but après le tir de Issam Chebake qui bute sur la barre transversale de Kamara Bingourou (15e).

Les deux sélections se sont partagés le milieu du terrain au cours de la première période avec une légère domination des hommes d’Aliou Cissé, qui ont tenté d’égaliser vers la 22ème minute sur une balle arrêtée jouée dans la surface du Onze national.

De retour des vestiaires, Vahid a changé son système de jeu en alignant trois défenseurs au lieu de quatre, à travers le remplacement de Mendyl par Yunis Abdelhamid, Chebake par Hakim Ziyech et Tanane par Omar El Kaddouri.

Les Lions de la Teranga, toujours à la recherche d’équilibrer la donne, ont poussé vers les cages de Yassine Bounou, qui a sauvé à deux reprises ses filets (57e et 65e) laissant les coéquipiers de Guiye Idrissa sans succès.

Entré en jeu à la place d’Amellah, l’ancienne star du Wydad de Casablanca, Achraf Bencharki, a été à l’origine d’une belle combinaison des Rouges et verts qui s’est soldée par une passe en profondeur de Barkouk, brillamment exploitée par En-Nesyri, qui glisse le ballon dans les filets du portier sénégalais (71e).

Tandis que les visiteurs ont essayé, d’arrache-pied, de réduire le score par un tir missile de Dia Boulaye qui a trouvé le poteau de Bounou, Youssef El Arabi a enfoncé le clou par un troisième but sur un centre millimétrique de Ziyech (86e).

A une minute de la fin de la rencontre, l’arbitre malien de la rencontre, Mahamadou Keita, a sifflé un pénalty pour les vice-champions d’Agrique, suite à une main de Soufiane Amrabet, transformé par Sarr Ismaila à la 89e réduisant le score à 3 buts à 1.

Après cette belle démonstration des hommes de Vahid Halilhodzic, les Lions croiseront le fer, mardi sur la même pelouse, avec la sélection de la République Démocratique du Congo, dans un deuxième test, avant les prochaines échéances prévues le mois prochain.