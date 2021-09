L’entraîneur des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic, a expliqué que le comportement de Hakim Ziyech « n’est pas adapté à l’équipe nationale ». Il estime par ailleurs que l’équipe a toutes les chances de s’imposer face à son homologue soudanaise lors du match qu’elle disputera, jeudi, pour le compte de la 1 ère journée des qualifications africaines à la Coupe du monde Qatar 2022.

Concernant l’absence de Hakim Ziyech, Halilhodzic a notamment évoqué « son manque de discipline quand il s’agit d’assister aux entraînements et d’appliquer les directives de l’entraîneur », insistant qu’il n’accepte pas ce genre d’attitudes car l’équipe nationale « est au-dessus de toutes considérations ».

Dans une déclaration à la presse en marge d’une séance d’entraînement des Lions de l’Atlas au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, il a ajouté que sur le papier, l’équipe nationale dispose de toutes les capacités pour remporter ce match et s’assurer ainsi une place de choix au sein d’un groupe dur dont les formations se sont qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Le groupe est déterminé à rivaliser avec vigueur et à obtenir un résultat positif lors de ce match « difficile », a-t-il relevé, notant que l’équipe soudanaise fait partie des équipes fortes, d’autant plus que ses éléments ont fait preuve de grandes qualités techniques lors des matchs amicaux que les « Faucons de Jediane » ont disputés en préparation de ces qualifications.

Après avoir souligné que le Onze national est animé d’une forte volonté pour entamer la première journée des qualifications à travers une approche tactique, en particulier en milieu du terrain, et l’exploitation de l’homogénéité de la structure humaine, il a assuré qu’il va œuvrer à remédier à certaines déficiences techniques et surmonter tous les obstacles pour atteindre les objectifs souhaités.

Halilhodzic a ensuite indiqué que la sélection nationale, qui va affronter une équipe combative, est la plus favorite pour atteindre la Coupe du monde, estimant que « réaliser ce pari n’est pas difficile ».

Il a exprimé son optimisme quant au résultat du match, notant que sa mission principale consiste en la qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, « un événement footballistique majeur » .

Lire aussi: Qualifications Qatar-2022: Vahid Halilhodzic dévoile la liste des joueurs retenus

Le joueur Soufiane Boufal a, de son côté, affirmé que les préparatifs de l’équipe nationale se déroulent dans une bonne ambiance entre les joueurs, qualifiant la confrontation contre le Soudan de « très importante ».

Il a estimé que remporter le match contre le Soudan va donner confiance aux joueurs pour entamer avec vigueur les échéances continentales et internationales, précisant que l’équipe nationale qui regorge de talents évoluant dans les plus grands championnats européens est prête physiquement et mentalement pour relever le défi de ce match décisif.

Son coéquipier Imarne Louza a, de son côté, mis l’accent sur l’aspect technique du match qui nécessite pour les éléments nationaux de faire étalage de tout leur talent et d’affirmer leur présence pour défendre les couleurs nationales lors de ce match important et pendant les prochaines compétitions.

Au titre de la 2ème journée, la sélection nationale affrontera son homologue guinéenne au stade Lasana Conté, à Conakry, le 6 septembre (17h00).

Le groupe I comprend, aux côtés du Maroc, du Soudan et de la Guinée, la Guinée Bissau qui affrontera les Lions de l’Atlas lors des 3ème et 4ème journées.