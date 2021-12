Six tennismen marocains ont été reconnus coupables de truquage de matchs. L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) leur a infligé de lourdes peines de suspension, auxquelles ils ont 20 jours pour faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Six joueurs marocains ont été officiellement bannis pour des infractions aux règles du Tennis Anti-Corruption Program (TACP). Les joueurs se sont rendus coupables de plusieurs infractions et de divers chefs d’accusation de trucage de matchs, tels que le trucage d’éléments de matchs, la réception d’argent pour le trucage et le défaut de signaler des approches corrompues.

L’agent d’audience anti-corruption indépendant Charles Hollander QC a instruit l’affaire, et après une audience, a statué les sanctions comme suit:

-Amine Ahouda: banni pendant 11 ans et condamné à une amende de 5 000 $ US;

-Anas Chakrouni: banni pendant 10 ans et condamné à une amende de 5 000 $ US;

-Ayoub Chakrouni: banni à vie et condamné à une amende de 10 000 $ US;

-Mohamed Zakaria Khalil: banni pendant 9 ans et condamné à une amende de 5 000 $US;

-Soufiane El Mesbahi: suspendu 9 ans et condamné à une amende de 5 000 $ US;

-Yassir Kilani: banni pendant 9 ans et condamné à une amende de 5 000 $ US.