Le Raja dans le top 3 africain des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Encore une preuve de la grande popularité dont jouit le Raja de Casablanca à travers le monde. Les Aigles verts arrivent troisième dans le classement des clubs africains les plus suivis sur internet, derrière le Zamalek, deuxième, et Al Ahly, équipe africaine la plus suivie sur les réseaux sociaux.

Le Raja n’est pas le seul club marocain représenté dans ce classement. Son frère ennemi, le Wydad de Casablanca, est lui aussi dans le top 10 de ce classement établi par Africain Digital Football. Les Rouges et blancs occupent la 7e place de ce classement. Ces résultats prennent en compte le mois de janvier 2018.