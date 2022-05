Le coup d’envoi de la finale de Ligue des champions Liverpool-Real Madrid, prévu initialement à 21h00, a été retardé à 21h30, ont annoncé les deux clubs, un retard lié selon l’UEFA à des problèmes d’accès des supporters au stade de France.

De longues files d’attente ont été observées à quelques minutes de l’heure prévue pour le coup d’envoi, qui avait été dans un premier temps repoussé à 21h15.

Des supporters ont tenté de forcer un premier filtrage installé aux abords du stade, mais l’accès à l’enceinte est resté « étanche », a indiqué la préfecture de police de Paris (PP). Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des supporters escaladant les grilles du stade pour tenter d’entrer.

Le Stade de France n’était pas tout à fait rempli à dix minutes du coup d’envoi, prévu à 21h00, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Un premier cordon installé autour du stade a fait l’objet d’une « tentative de pénétration », a confirmé la PP, alors que certains supporters de Liverpool commençaient à s’impatienter et à s’agacer contre les organisateurs face au temps d’attente, a constaté une journaliste de l’AFP.

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris.

Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb

— Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022