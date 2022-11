L’attaquant des Lions de l’Atlas, Hakim Ziyech, a été élu homme du match remporté dimanche par le Maroc face à la Belgique par deux buts à zéro. Le joueur de Chelsea a notamment été l’auteur d’une passe décisive.

Voici sa déclaration:

« Le premier match (0-0 face à la Croatie, ndlr) était plus difficile pour nous à disputer. Nous ne pouvions jouer notre jeu, la Croatie a joué un très bon match. Celui-là était peut être plus facile pour nous, notamment au niveau des milieux de terrain: ils ont peut-être fait plus d’erreurs que les Croates. Nous avons joué un jeu très fort, robuste, notamment en défense. Nous attendions leurs erreurs et je pense que nous avons pris l’avantage grâce à ça et marqué au bon moment. Je ne mérite pas ce trophée de joueur du match. Il s’agit d’un effort collectif que nous avons réalisé: tout le monde était derrière moi, il s’agit d’une oeuvre collective. Sur la clameur des supporters marocains après le premier but) Après 60-70 minutes, certains étaient fatigués et quand nous avons marqué ce but, ils se sont ralliés à nous. Ca nous a donné plus de puissance, de pouvoir. La foule nous a aidés: elle était derrière nous et je crois que ça nous a boostés réellement ».