Dans une interview accordée au Magazine du FC Bayern, l’international marocain de l’équipe bavaroise Noussair Mazraoui est revenu sur les chances du Maroc dans le groupe F avec la Croatie, la Belgique et le Canada, les joueurs à surveiller et qui sont ses favoris.

Le magazine du Bayern Munich publie des interviews avec ses joueurs qui participeront avec leurs sélections au Mondial-2022 du Qatar. Parmi ces derniers, le magazine s’est entretenu avec son arrière droit Noussair Mazraoui qui s’est livré au jeu des questions-réponses.

Interpellé sur les chances de l’équipe nationale dans le groupe F, Mazraoui a déclaré qu’«entre la Croatie et la Belgique, nous avons dans notre groupe les finalistes et les troisièmes de la Coupe du monde 2018, donc cette première étape sera donc très difficile. Cependant, je pense que nous avons aussi une chance dans ce groupe. Cela dépend de nos performances. Car, je suis convaincu de la qualité de notre équipe et nous savons tous que nous pouvons écrire l’histoire».

Mazraoui, qui a fait 14 apparitions avec le Maroc jusqu’à présent, pense que la sélection nationale fait partie des équipes les plus fortes techniquement. «Techniquement parlant, je pense que nous sommes l’une des équipes les plus fortes qui seront à la Coupe du monde», a-t-il affirmé.

«Nous avons également un excellent mélange dans l’équipe avec beaucoup de jeunes joueurs et d’autres plus âgés qui connaissent déjà une belle carrière et peuvent fournir l’expérience nécessaire», a-t-il ajouté.

Interpellé sur le joueur à suivre par les fans de l’équipe nationale, Mazraoui a assuré que le Maroc dispose de plusieurs grands noms qui jouent pour les meilleurs clubs européens, comme Achraf Hakimi au PSG ou Hakim Ziyech à Chelsea.

Selon lui, des joueurs comme Sofiane Boufal, Abdelhamid Sabiri et notre gardien Bonou sont aussi à suivre. Précisant qu’il ne veut pas écarter quelqu’un de ses coéquipiers, il a réitéré que le mélange très intéressant entre jeunes et seniors permet à l’équipe nationale d’avoir un axe solide.

Interrogé sur ses favoris, Mazraoui a répondu avec beaucoup de confiance : «Eh bien, nous-mêmes, bien sûr». «Vous ne devriez pas commencer un voyage où vous ne croyez pas en une fin heureuse. Et c’est pourquoi nous entrons dans le tournoi avec l’attitude que nous voulons gagner», a-t-il dit sur un ton optimiste.