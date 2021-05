Le Real Madrid a officialisé, jeudi, le départ de son entraîneur, le Français Zinedine Zidane après deux saisons à la tête de la barre technique du club.

« Le Real Madrid C. F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son étape actuelle en tant qu’entraîneur de notre club », a indiqué l’équipe de la capitale espagnole.

« Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui témoigner notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu’il représente pour le Real Madrid », ajoute le club dans un communiqué.

« Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été en tant qu’entraîneur et joueur de notre club », souligne la même source.

Dans cette deuxième étape comme entraîneur du Real Madrid, Zidane a remporté une Supercoupe d’Espagne et un championnat.