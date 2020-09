Le footballeur Amine Harit atteint du coronavirus

Le footballeur international Amine Harit a été déclaré positif au covid-19, selon le média allemand Bild.

Son club FC Schalke a annoncé vendredi sur son compte Twitter qu’un de ses joueurs avait été testé positif au coronavirus, sans le nommer. C’est le site allemand Bild qui révèle l’identité du joueur contaminé, à savoir Amine Harit.

Actuellement en quarantaine chez lui, le sportif âgé de 23 ans ne pourra donc pas jouer le match de son club contre le SV Werder Bremen ce samedi.

ℹ️ A member of the squad tested positive for Coronavirus on Thursday (24/09/20). All other tests came back negative.

The player is now in quarantine.#S04

— FC Schalke 04 (@s04_en) September 25, 2020