La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé, lundi, que la Copa América se jouera au Brésil, après avoir été informée dimanche soir qu’elle ne se tiendra pas en Argentine en raison de la hausse des cas de covid-19.

L’instance dirigeante du football sud-américain a indiqué dans un bref communiqué sur Twitter que « les dates et le début du tournoi sont confirmés » (13 juin – 10 juillet) et que « les stades et le calendrier » seront communiqués dans les prochaines heures ».

« Le Brésil accueillera CopaAmerica 2021! Le meilleur football du monde apportera joie et passion à des millions de Sud-Américains. Conmebol remercie le président Jair Bolsonaro et son équipe, ainsi que la Confédération brésilienne de football », lit-on dans le communiqué. La Conmebol a remercié les autorités brésiliennes « pour avoir ouvert les portes de ce pays à ce qui est aujourd’hui l’événement sportif le plus sûr au monde. L’Amérique du Sud brillera au Brésil avec toutes ses étoiles! », selon la même source. L’annonce de la Conmebol intervient quelques heures après la confirmation que l’Argentine s’est désistée du tournoi qu’elle allait coorganiser avec la Colombie, qui a demandé un report en raison du conflit social dans ce pays, ce qui n’a pas été accepté par cette instance.

La coupe continentale des sélections nationales devait être organisée l’année dernière, mais la propagation de coronavirus a obligé la confédération à reporter la plus ancienne coupe continentale des sélections au monde pour cette année. Auparavant, la Colombie, coorganisatrice, s’est désistée en raison des protestations sociales et de manifestations contre l’organisation de ce tournoi.