Cristiano Ronaldo et sa campagne Georgina Rodriguez ont annoncé, sur leurs réseaux sociaux, la prochaine naissance de jumeaux. Une storie qui a fait le buzz sur internet frôlant le record mondial.

Avec un chiffre de plus de 30 millions de likes pour l’instant, l’annonce sur de la venue prochaine de jumeaux chez la famille de Cristiano Ronaldo est devenue rapidement virale sur Instagram. L’attaquant portugais a dévoilé la bonne nouvelle au côté de sa campagne Georgina Rodriguez. Le couple attend des jumeaux. «Heureux d’annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos cœurs sont remplis d’amour. Nous avons hâte de vous rencontrer» a-t-il posté en s’adressant à leur future progéniture.

Après Eva et Mateo Ronaldo nés de mère porteuse en 2017, l’ancien joueur du Real Madrid accueillera donc bientôt de nouveaux jumeaux. Son fils aîné, Cristiano Junior est né en 2010. Fin 2017, Georgina Rodriguez avait accouché de leur premier enfant ensemble, Ana Maria. A l’époque, «CR7» avait confié à France Football son envie d’avoir… sept enfants : «Tout est différent (avec des enfants). Il y a un peu plus de désordre dans la maison. Plus de bruit également. Mais j’adore ça. Je suis vraiment heureux d’être ainsi entouré. Ces enfants, je les ai désirés. Pour moi, une vie sans enfant ne veut rien dire. J’ai la chance d’en avoir quatre. Quand tu vieillis, les enfants deviennent un soutien pour toi. J’ai souvent dit que j’en voulais sept».