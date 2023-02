Le défenseur marocain du Paris SG Achraf Hakimi, blessé aux ischio-jambiers, est forfait pour la réception de Lille, dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1, a annoncé vendredi le club de la capitale.

Hakimi souffre « d’une gêne aux ischio-jambiers gauches » et « restera en soins ces prochains jours », a indiqué le PSG dans un communiqué.

L’international marocain avait dû céder sa place à la mi-temps du 8e de finale aller de Ligue des champions perdu face au Bayern Munich (1-0), mardi au Parc des Princes.

Déjà pour ce match « Achraf Hakimi était très incertain et souffrait au bout de 20 minutes », a raconté l’entraîneur Christophe Galtier, vendredi.

Le défenseur et capitaine Marquinhos est de son côté incertain pour la venue de Lille. Le Brésilien, « touché à la cuisse gauche » contre le Bayern, « est resté en salle » vendredi, selon le club, qui précise qu' »un nouveau point sera fait samedi », à la veille du match.

« Pour +Marqui+ il y a encore une incertitude, il s’est accroché jusqu’au bout (mardi, NDLR), déjà parce qu’Achraf était sorti. J’attends de faire le point demain (samedi) à la fois avec Marqui et le staff médical », a expliqué Galtier.

En revanche il est certain que « Kylian jouera, on doit gagner ce week-end, et vous avez plus de chance de gagner avec Kylian que sans », a conclu le technicien.