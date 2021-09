Le Marocain El Amin Chentouf a remporté, dimanche, la 4e médaille d’or du Maroc à l’épreuve du marathon (T12), dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo, qui prennent fin aujourd’hui.

Chentouf, tenant du titre, a battu le record paralympique en 2 h 21 min 43 sec en s’imposant face à l’Australien Jaryd Clifford (2 h 26 min 09 sec) et le Japonais Tadashi Horikoshi (2 h 28 min 01 sec).

Cet exploit est le quatrième pour le champion marocain aux Jeux paralympiques, après les deux médailles d’or réalisées à Londres 2012 et à Rio 2016, respectivement aux épreuves du 5.000 m et du marathon (T12), aunsi que la médaille d’argent du 5.000 m (T12) aux jeux de Rio de Janeiro au Brésil.

Pour sa part, le marocain Hicham Hanyn s’est contenté de la 12è place en 2 h 41 min 04 sec, réalisant son meilleur chrono de la saison.

Le Maroc compte désormais onze médailles, après l’or d’Abdeslam Hili, Zakariae Derhem et Ayoub Sadni, l’argent de Fouzia El Kassioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri, et le bronze de Hayat El Garaa, Saida Amoudi et l’équipe nationale de cécifoot.