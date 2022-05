L’entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), Florent Ibenge, a exprimé, jeudi à Uyo, au Nigeria, la « fierté » de la formation orange de disputer la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

« C’est une fierté d’être là. Depuis le début de la compétition plusieurs entraîneurs voulaient être en cette finale et on y est », a déclaré Florent Ibenge lors de la conférence de presse d’avant-finale devant opposer vendredi la RSB au club sud-africain Orlando Pirates.

« Ce n’était pas facile » a-t-il précisé, tout en tenant à féliciter ses joueurs. « On a disputé des matchs très difficiles. Des matchs de très haut niveau et, surtout mentalement, nous avons été mis à de dures épreuves », a-t-il clarifié.

« Il nous reste bien évidemment un match à jouer. On est bien et on va faire de notre mieux pour le remporter », a-t-il lancé.

Quant à la préparation des Oranges, le technicien congolais a indiqué que celle-ci « se fait actuellement au niveau de la récupération parce qu’on a pas eu beaucoup de temps pour cela. Une toute petite semaine après le match face au TP Mazembe ».

Dans ce contexte, il a révélé que deux joueurs ne peuvent pas prendre part au match de la finale, à savoir Mouad Fekkak et Adama Ba pour blessures, tout en exprimant sa confiance en les autres joueurs de l’équipe.

« Je suis très heureux du rendement des autres joueurs et ils sont là pour faire le travail », a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que « c’est une finale et une finale c’est du 50/50. C’est sûr que vouloir gagner nous donne plus de confiance mais aussi pour Orlando Pirates ».

Pour sa part, Sofian El Moudane a également exprimé le sentiment de fierté de jouer ce grand match, relevant que gagner le match constitue une priorité et un objectif que toute l’équipe s’était fixée.

« Maintenant, on est là et on va tout faire pour gagner ce trophée », a-t-il enchaîné.

« La saison était longue. On a bataillé, travaillé et souffert pour arriver à ce stade, et nous allons aborder ce match avec cette mentalité de guerriers », a dit le joueur de la RSB, soulignant que « l’esprit mental est le plus important à tous les niveaux ».

« La compétition nous a donné beaucoup plus de confiance. On a perdu, on a gagné (…) tout cela a contribué à forger notre mental. Pour demain, nous sommes prêts à 100% », a-t-il fait savoir.

« Tout le monde aura la grinta. La finale se gagne, elle ne se joue pas ».

Le club orange jouera la 3-ème finale de son histoire de la Coupe de la CAF, après une finale perdue en 2019 face au Zamalek et une autre remportée en 2020 aux dépens d’une autre équipe égyptienne, Pyramids FC.