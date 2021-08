Le défenseur marocain du Real Valladolid, Jawad el Yamiq a été victime d’actes racistes. Le joueur convoité par plusieurs équipes européennes se dit «fortement affecté».

«Va-t’en f… de p…» a découvert Jawad el Yamiq gravé sur sa voiture cabossée, avec un pneu crevé. Une agression ciblée qui a été condamnée par son équipe, le Real Valladolid dans un communiqué.

Le joueur marocain a fortement été affecté par cette agression et n’a d’ailleurs pas été présent sur la pelouse ce mercredi 25 août, pour le match opposant le Real Valladolid et le Real Saragosse. Le joueur a toutefois pu compter sur son équipe qui l’accompagne en permanence, lit-on sur le communiqué.

Le club espagnol indique dans ce sens que cet «acte répréhensible par la loi» a été signalé à la police qui a immédiatement ouvert une enquête.

«Jawad a un comportement exemplaire au sein de notre club, et bien que des actes de cette nature puissent effrayer n’importe qui, le footballeur et sa famille sont conscients du soutien du club et de la grande majorité de ses fans», souligne le Real Valladolid.

Né à Khouribga, Jawad el Yamiq a fait ses débuts au sein de la prestigieuse équipe locale de l’OCK, avant de rejoindre le Raja de Casablanca. Ses premiers pas à l’étranger se font avec le club italien Genoa CFC, puis brièvement l’AC Pérouse. Après quelques mois au Real Saragosse, il rejoint en 2020 le Real Valladolid. Selon plusieurs médias spécialisés, les Girondins de Bordeaux ainsi que le FC Lorient auraient jeté leur dévolue sur le « lion de l’Atlas ».