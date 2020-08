Deux joueurs du Moghreb de Tétouan testés positifs au Covid-19

La direction du Moghreb Athlétic de Tétouan a annoncé, mardi soir, que deux joueurs de l’équipe première du club ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

Les résultats des tests de dépistage du Covid-19 auxquels a été soumis l’ensemble des composantes du club Moghreb Athlétic de Tétouan, conformément au guide sanitaire de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a révélé deux cas de contamination au virus parmi les joueurs, a fait savoir la direction du club dans un communiqué publié sur son site officiel.

La FRMF a été informée de la situation, notamment compte tenu du match prévu mercredi au stade de Saniat Rmel à Tétouan qui oppose le Moghreb de Tétouan au Raja de Casablanca, pour le compte de la 9è journée de Botola Pro D1 de football, a précisé la même source.

Lire aussi: FRMF: «Le coronavirus n’arrêtera pas la Botola»

Le Moghreb de Tétouan arrive en 7ème position avec 28 points à l’issue de 19 matchs, tandis que le Raja de Casablanca s’est hissé à la 2ème position avec 35 points à l’issue de 18 matchs. Le Wydad de Casablanca occupe, quant à lui, la première position du classement avec 37 points à l’issue de 19 matchs.

Le Moghreb Athlétic de Tétouan avait soumis, lundi matin, l’ensemble des membres de son bureau directeur, les joueurs et les cadres techniques, médicaux, administratifs et médias, au test de dépistage du nouveau coronavirus, et ce conformément au protocole établi par la FRMF.

Par ailleurs, l’ensemble des composantes du club avait été soumis, le 25 juillet, au même test de dépistage pour reprendre les entraînements suite à un arrêt de plus de trois mois. Ces premiers résultats étaient négatifs.