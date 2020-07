FRMF: «Le coronavirus n’arrêtera pas la Botola»

Malgré l’émergence de plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de la Botola, la compétition ne sera pas suspendue, annonce la FRMF. La fédération dit aussi suivre de près la situation au sein de chaque équipe, ce qui éviterait le grossissement des foyers de contamination déjà existant dans certains clubs.

«Le coronavirus n’arrêtera pas le championnat», a tranché la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Cela est rapporté par le porte-parole de la fédération, Mohamed Makrouf, dans une interview accordée au quotidien Assabah dans son édition du vendredi 24 juillet.

Le porte-parole étaye cette décision en évoquant la situation dans les championnats européens, qui «bien qu’un grand nombre de ses joueurs aient été testés positifs au Covid-19, les compétitions n’ont pas été paralysées». De plus, Mohamed Makrouf souligne que les tests de dépistage se poursuivent, et donc pour le moment le nombre de contaminés n’est pas encore certain.

Comme d’autres précédemment, le Maghreb Association Sportive de Fès (MAS) a annoncé l’infection de huit personnes au Covid-19 au sein de son équipe. Le club devra affronter ce dimanche l’Association sportive de Salé. Le MAS demande néanmoins un report, mais jusqu’ici «aucune décision de la ligue n’a été prise, et ce en attendant les deuxièmes tests», a déclaré Makrouf.

Selon le porte-parole de la FRMF, «la fédération reçoit quotidiennement des rapports des clubs concernant le nombre de cas enregistrés, ce qui lui permet de suivre de près la situation au sein des clubs et tout en restant en contact avec les délégations du ministère de la Santé des villes auxquelles appartiennent les clubs».

Quant aux matchs, Mohamed Makrouf indique qu’ils seront joués à huis clos et sans la présence des diffuseurs privés. Une décision prise dès le mois de mars avec la propagation du Covid-19 dans le royaume.