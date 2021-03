Le quart de finale aller et retour de la Ligue des Champions entre le FC Porto et Chelsea se jouera à Séville en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19 entre le Portugal et le Royaume-Uni, ont annoncé mardi l’UEFA et le club portugais.

« L’UEFA a confirmé que les deux matches de quart de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea seront joués au stade Rámon Sánchez-Pizjuán de Séville », a précisé l’équipe portugaise dans un communiqué publié sur son site internet.

Le match aller, où le FC Porto va recevoir Chelsea, se déroulera le 7 avril et le match retour six jours plus tard, le 13 avril.

« L’UEFA tient à remercier le FC Porto et Chelsea pour leur soutien et leur étroite coopération, ainsi que la Fédération portugaise de football, la Fédération anglaise de football, la Fédération espagnole de football et le Séville FC pour leur aide et leur accord pour organiser les matches », a de son côté indiqué l’instance dirigeante du football européen dans un communiqué.

Le gouvernement portugais a prolongé lundi la suspension des vols avec le Royaume-Uni jusqu’au 15 avril pour limiter la propagation des nouveaux variants du Covid-19.

L’an passé, l’UEFA avait dû revoir la forme de la Ligue des champions avec la suppression des matches par élimination directe en aller-retour en raison de la pandémie.