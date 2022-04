Les trois adversaires de l’équipe du Maroc au premier tour de la Coupe du monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar sont la Belgique, le Canada et la Croatie (groupe F). « Tirage difficile », « tout est possible »… Voici les réactions de leurs sélectionneurs.

Vingt-neuf des trente-deux qualifiés étaient connus avant le tirage du Mondial 2022, qui a eu lieu vendredi 1er avril (18h00) à Doha, au Qatar. Les équipes ont été réparties en quatre chapeaux de huit équipes en vue de constituer huit groupes de quatre.

Le Maroc se retrouve dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Pour le sélectionneur de cette dernière, Zlatko Dalić, « l’objectif » est de « sortir du groupe et se battre avec la Belgique ». « Mais nous devons faire attention au Canada et au Maroc. Ils sont très forts (…) La Belgique est l’équipe la plus forte de ces quatre dernières années au classement FIFA. Ils sont favoris du groupe mais ils vont devoir aussi travailler dur pour en sortir », prévient-il, auprès de l’AFP.

De son côté, Roberto Martinez, sélectionneur de l’équipe belge, juge le « tirage difficile, pour diverses raisons », « mais ce sont des matchs fantastiques à attendre, en raison des liens qui existent entre les différents pays ». Et d’ajouter: « Le Maroc compte de nombreux joueurs ayant un lien avec la Belgique, le Canada a connu une bonne campagne de qualification et il y a aussi la Croatie, que nous connaissons bien depuis la Coupe du monde en Russie. »

Quant à John Herdman, sélectionneur du Canada, s’estime « déjà content rien que d’être dans n’importe lequel de ces groupes », « parce que le Mondial c’est fait pour en profiter pour notre pays. On jouera sans peur et dans une compétition de football, tout est possible », affirme-t-il au micro de Sports Network.

Pour rappel, le Maroc a remporté son ticket pour la coupe du monde 2022 grâce à une brillante victoire (4-1) contre la République démocratique du Congo, en barrage retour (1-1 à l’aller), mardi 29 mars dernier, à Casablanca.