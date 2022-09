La sélection nationale de football des moins de 17 ans affrontera ce jeudi 8 septembre l’Algérie en finale de la Coupe arabe de la catégorie.

Le match opposant les lionceaux de l’Atlas à la sélection algérienne se jouera à Oran à 20 heures et pourra être suivi en direct sur la chaîne Arryadia.

#TeamMorocco vs. #TeamAlgeria in the final of the #ArabCupU17 live on #Arryadia this Thursday @ 20:00 🇲🇦.#Morocco #ALGMAR #MARALG pic.twitter.com/Q0C1XWxpAN

