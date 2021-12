L’Algérie a rejoint la Tunisie en finale de la Coupe arabe des nations de football, en s’imposant face au Qatar, pays hôte, sur le score de 2 buts à 1, mercredi en demi-finale au stade d’Al Thumama à Doha.

Djamel Benlamri a ouvert le score pour les Fennecs à la 59e minute avant que Mohammed Muntari n’égalise (90è+7). Mohammed Belaili a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le 2ème but pour l’Algérie (90è+17).

Plus tôt dans la journée, la Tunisie s’était qualifiée pour la finale aux dépens de l’Egypte (1-0). La Tunisie a décroché son ticket pour la finale de la Coupe arabe en venant à bout de l’Égypte (1-0), grâce à un but contre son camp du capitaine égyptien El Soulia (90e+5). La Tunisie et l’Algérie s’affronteront, samedi prochain, en finale.