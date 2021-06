Lors du Championnat africain, le Marocain Mehdi Essadiq a de même réalisé l’exploit de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il est devenu ainsi le premier Marocain, arabe et maghrébin à composter son ticket pour les Jeux Olympiques en triathlon.

Au total, les athlètes nationaux ont réussi lors de ces deux compétitions à remporter neuf médailles d’or, six d’argent et trois de bronze.

Les athlètes nationaux du Championnat arabe ont remporté six médailles, dont trois d’or, une d’argent et deux de bronze.

L’athlète Islam Bakhikhi a glané deux médailles d’or dans la catégorie des moins de 17 ans, alors que Mehdi Essadiq a raflé l’or dans la catégorie élite (messieurs). Quant à la championne marocaine, Ghizlane Assou, elle a remporté la médaille d’argent dans la catégorie élite (dames).

Les deux médailles de bronze ont été remportées respectivement par Ahmed Amine Ounasser dans la catégorie des moins de 17 ans et Youssef El Moutawakkil dans la catégorie des moins de 23 ans.

Dans le Championnat africain, les nationaux ont remporté 12 médailles, dont six d’or, cinq d’argent et une de bronze.

Les médailles d’or sont revenues à la championne Islam Bakhikhi (2), Mohammed Sghir (1) et Badr Siwane (1), alors que l’équipe de rotation a remporté deux médailles d’or.

Quant aux médailles d’argent, elles ont été décrochées par Aya Bakhikhi (2),Youssef El Moutawakkil, Mehdi Essadiq et Mohammed Sghir tandis que le bronze a été remporté par le champion Badr Siwane.

La Fédération Royale Marocaine de Triathlon (FRMTRI) a indiqué, dans un communiqué, que «ces résultats honorables confirment concrètement la ligne ascendante de l’action menée par la Fédération, le directeur technique et l’administration technique nationale, les associations affiliées et les athlètes, en coordination avec le Comité national olympique marocain sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports».