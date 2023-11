L’oléiculture occupe à Berrechid une superficie totale de 2.389 hectares dont 1.851 hectares irrigués, soit 75 % des terres cultivées. Mais si tous les indicateurs convergent vers une amélioration relative du rendement, il n’en reste pas moins que le prix de l’huile d’olive s’envole.

Côté production, le directeur provincial de l’agriculture à Berrechid, Hassan Saâd Zaghloul fait état de 14.000 tonnes récoltées cette saison, soit 5,7 tonnes par hectare, indiquant, dans une déclaration à la MAP, que ce rendement peut atteindre les 7 tonnes par hectares dans les oliveraies irriguées et aussi selon la variété.

Sur ce registre, il relève que les variétés locales dominantes sont la Picholine, la Haouzia et Menara, occupant 80 % de la superficie totale contre seulement 20 % pour les autres variétés étrangères, entre autres, Arbosana, Arbequina et Picual.

Il note ainsi une augmentation du rendement cette année par rapport à la précédente saison agricole et ce, malgré une pluviométrie faible et capricieuse durant les mois de mars et avril.

Une faiblesse des précipitations et un déficit hydrique qui ont fortement impacté le développement végétatif et reproducteur des variétés locales d’olivier, surtout lors de la période de floraison, outre les fâcheuses conséquences de deux années de sécheresse consécutives, a-t-il déploré, indiquant, par ailleurs, que la production saisonnière est destinée aux sept unités modernes de trituration d’olives basées à Berrechid.

Il assure, à ce propos, que le rendement se situe cette année entre 12 et 14 litres par quintal, ce qui explique l’envolée des prix, 90 à 100 dirhams le litre.

Pourtant, la récolte cette année a été plutôt bonne par rapport aux précédentes saisons comme le confirme Chakib Hadioui, oléiculteur, qui fait savoir qu’un olivier produit entre 15 et 20 kilogrammes d’olives et que la production se chiffre entre 15 et 25 litres par quintal.

Ce propriétaire d’une exploitation agricole de 80 hectares dont 75 % réservés à l’olivier fait remarquer, cependant, que ce rendement dépend des variétés plantées, entre 14 et 16 litres par quintal pour l’olivier d’origine locale et jusqu’à 25 litres par quintal pour les variétés étrangères, principalement espagnoles.