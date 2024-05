Les athlètes Soufyan Bouqantar et Hasnae Zahi ont remporté respectivement les épreuves masculine et féminine de la 10ème édition de la course de 15 km de Bouskoura, disputée dimanche avec la participation de plus de 10.000 coureurs.

Soufyan, natif de Khémissat, a parcouru la distance en 44 min 57 sec, devant Abdelkrim Benzahra de la ville de Marrakech (45 min 02 sec), et El Mahjoub Dazza (45 min 03 sec), coureur du Bahreïn.

Dans l’épreuve féminine, Hasnae, coureuse de l’équipe des FAR, s’est imposée avec un chrono de 51 min 37 sec, talonnée de très près par la native d’El Jadida Kaoutar Kahhaz (51 min 51 sec), tandis que Fatiha Benchatki de Casablanca, est arrivée troisième avec un chrono de 51 min 52 sec.

Dans une déclaration à la MAP, Hicham Abourizk, président de l’Association planète sport Runners, organisatrice de cet événement, s’est réjoui de la réussite de cette 10ème édition, qui revient après un arrêt de 4 ans dû au Covid, mettant en avant la bonne organisation de la course à tous les niveaux.

Il a, dans ce sens, noté l’ambiance bon enfant dans laquelle s’est déroulée la compétition, relevant que la réussite de cette 10ème course est de bon augure pour les prochaines éditions du 15 km de Bouskoura.

L’athlète Soufyan Bouqantar s’est dit heureux de sa victoire, mettant en avant le bon niveau des participants à la course, ainsi que la bonne organisation de la compétition.

Pour sa part, Hasnae Zahi a exprimé sa joie, relevant les difficultés de la course qui est également pour elle une préparation pour un semi-marathon international auquel la coureuse participera à la fin du mois, représentant le Maroc.

A l’issue de cette compétition, des prix ont été remis aux vainqueurs par le gouverneur de la province de Nouaceur, Abdellah Chater, en présence notamment de représentants des autorités locales et des élus locaux.