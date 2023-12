Le milieu offensif japonais Shinji Ono a pris sa retraite sportive à l’âge de 44 ans, dimanche, mettant un terme à une carrière riche qui l’a vu devenir le premier joueur de son pays à remporter un trophée européen.

Ono, une légende au Japon, faisait partie de l’équipe de Feyenoord victorieuse du Borussia Dortmund en finale de la Coupe de l’UEFA en 2002, point d’orgue d’une période de quatre ans couronnée de succès avec le club néerlandais.

Le milieu offensif, habile des deux pieds, a fait partie de la vague pionnière de joueurs japonais ayant rejoint l’Europe à la fin des années 1990 et au début des années 2000, aux côtés de Hidetoshi Nakata et de Kazuyoshi Miura.

Surnommé « Le Génie », Ono compte 56 sélections pour les Samouraïs bleus avec lesquels il a fait ses grands débuts à l’âge de 18 ans et a participé à trois Coupes du monde. Il était notamment de celle disputée à domicile en 2002, participant à toutes les rencontres, dont le 8e de finale perdu contre la Turquie.

👏👏👏 Shinji Ono takes his final bow as his incredible career comes to an end at the Sapporo Dome.

Thank you to a one-of-a-kind Japanese football talent and a J.League legend. 🇯🇵⚽️ pic.twitter.com/07XdbVn3m8

— J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) December 3, 2023