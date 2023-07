Les opportunités d’investissement et les atouts dont regorge la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été exposés, jeudi à Séville, dans le cadre d’une rencontre d’affaires à dimension internationale baptisée « Doing Business in Tangier-Tetouan- Al Hoceima ».

Initié par le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) et son écosystème, cet évènement a mis en lumière les nombreux atouts et potentialités de la région du Nord en matière d’investissement auprès des acteurs économiques espagnols en général et andalous en particulier.

Cette rencontre, organisée en collaboration avec la Confédération des employeurs d’Andalousie (CEA), le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-TTA), et l’Andalucia Trade, a constitué une occasion idoine pour mettre en valeur les opportunités d’investissement énormes et prometteuses offertes par la région et permettre ainsi aux investisseurs espagnols, et étrangers en général, d’avoir une connaissance approfondie des différents atouts sectoriels, des offres d’appui et d’accompagnement, ainsi que des multiples mécanismes incitatifs qui sont proposés par la région.

Participación de la Embajadora de Su Majestad el Rey a la jornada “Como hacer negocios e invertir en la región #Tánger, #Tetuán y #Alhucemas: una región en la encrucijada de los mercados globales” donde se presentaron las múltiples oportunidades de desarrollo económico.@CEAes_ pic.twitter.com/Rf1GeYMtC9 — Marruecos en España (@MoroccoInESP) July 6, 2023

A cette occasion, le président de la CEA, Javier González de Lara, a souligné la statut du Maroc en tant que « partenaire prioritaire pour l’Andalousie et pour l’Espagne dans son ensemble », notant que « le Maroc, et plus précisément la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, est un marché naturel pour l’Andalousie, tout comme notre communauté l’est pour le Maroc ».

Notre voisinage et notre situation stratégique « nous encouragent à continuer à approfondir nos flux commerciaux, à croître dans l’innovation et dans le processus d’internationalisation du tissu d’entreprises sur les deux rives », a-t-il ajouté lors de cette rencontre.

#Andalucía siempre va a ser un puente de entendimiento. Firmamos un Protocolo general de colaboración con el Consejo de la Región de Tánger-Tetuán-Alhucemas para fortalecer la industria, la economía del conocimiento y la sostenibilidad. Reforzamos las relaciones con Marruecos. pic.twitter.com/ftqfoJpUXx — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 6, 2023

Dans le même sillage, le conseiller (ministre régional) de la Présidence du gouvernement andalou, chargé de l’Intérieur, du Dialogue social et de la Simplification administrative, Antonio Sanz, a relevé que « les administrations doivent promouvoir des actions telles que cette réunion, lesquelles favorisent la collaboration public-privé, identifient les synergies ) même de créer des projets et permettent aux entreprises andalouses d’avoir une plus grande capacité à être compétitives sur les marchés mondiaux ».

M. Sanz a rappelé que, dans le cas de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les entreprises andalouses « se trouvent face à une zone hautement préparée pour les affaires et les investissements », mettant l’accent sur « l’importance de la relation entre le port d’Algésiras et le port de Tanger MED pour répondre aux demandes des entrepreneurs des deux territoires ».

Adil Raiss, président de la CGEM-TTA et du CEMAES, a indiqué, à cette occasion, qu’investir au Maroc est une « valeur sûre », ajoutant que l’Andalousie et le Nord du Maroc sont appelés plus que jamais à tirer profit de la conjoncture actuelle pour aller de l’avant dans leur collaboration sur le plan entrepreneurial.

« Le moment est venu pour fédérer les synergies communes et mettre en place des plans d’action mutuels pour renforcer les investissements andalous dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima », a-t-il poursuivi, énumérant les potentialités dont dispose la région dans le domaine logistique et d’infrastructures.

Dans le même ordre d’idées, le président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, a souligné que la région réunit toutes les conditions pour attirer davantage d’investissements étrangers et ce grâce aux différents projets structurels réalisés sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, notant que le Nord du Royaume est devenu une plate-forme incontournable de développement.

🎙️Momento de la inauguración por parte de @antoniosanz, Consejero de @InteriorJunta, de las jornadas « Invertir en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas: una región encrucijadas de las rutas mundiales », que se celebran en @CEAes_ con el objetivo de acercamiento al mercado marroquí. 🇲🇦 pic.twitter.com/2NWsXY5dr5 — Andalucía TRADE (@trade_andalucia) July 6, 2023

Dans ce sens, il a rappelé la mise en place d’un Programme de développement régional (PDR) 2022-2027, basé sur une approche participative et visant à assurer un développement durable et équilibré de la région, précisant que ce programme aspire à donner à la région un positionnement ambitieux et réaliste, et à en faire un territoire attractif, innovant, inclusif, résilient et une locomotive de développement durable.

Pour sa part, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a détaillé les atouts du Maroc, un pays moderne qui se trouve à 14 km de l’Espagne, jouit d’une stabilité politique, d’une sécurité juridique, d’infrastructures importantes, d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, du plus grand port d’Afrique, d’autoroutes, de zones franches et du premier centre financier africain Casablanca Finance City, et offre un cadre d’investissements avantageux.

De même, a détaillé la diplomate, l’attractivité du Maroc est renforcée davantage par la nouvelle Charte de l’investissement qui encourage l’investissement privé et par les réformes administratives et de digitalisation menées par le gouvernement pour réaliser un nouveau saut qualitatif en termes de climat des affaires et d’investissement dans le pays.

Depuis deux décennies, le Maroc a entrepris, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI d’importantes réformes institutionnelles, législatives, politiques, économiques et sociales où l’être humain est au centre des priorités, a rappelé Mme Benyaich, invitant les investisseurs andalous à tirer profit de la proximité géographique et des avantages offerts par le Maroc et la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour établir des partenariats gagnant-gagnant.

« Le partenariat Maroc-Espagne est un choix stratégique fondé sur la complémentarité, la transparence et l’engagement, ce qui a permis à nos deux pays de préserver une dynamique commerciale durable et de réaliser des projets de développement communs de haute valeur ajoutée comme nous le verrons à travers des témoignages prévus toute à l’heure », a indiqué, à cette occasion, le directeur général du CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Jalal Benhayoun.

Dans ce sens, a-t-il précisé, les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé ces dix dernières années, avec un taux de croissance annuel supérieur à 10% depuis 2011, faisant de l’Espagne le premier fournisseur et client du Maroc depuis 8 années consécutives.

« Aujourd’hui, il est indéniable que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la région d’Andalousie doivent continuer à jouer un rôle essentiel en tant que moteurs de ce partenariat. Leur proximité géographique ainsi que les liens culturels étroits entre les populations des deux régions, en font des atouts incontestables pour renforcer cette coopération », a fait remarquer M. Benhayoun.

Au cours des deux dernières décennies, sous la vision éclairée du roi Mohammed VI, la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a bénéficié d’une « dynamique soutenue par des réformes audacieuses et d’importants projets d’infrastructure, reposant sur des fondements solides et des ambitions légitimes d’émergence pour notre pays », a-t-il encore dit, relevant que cette dynamique a permis à la Région de jouer un « rôle moteur dans l’attraction des investissements directs étrangers dans des secteurs à forte valeur ajoutée et de stimuler l’implantation d’entreprises multinationales dans ses zones économiques et industrielles ».

Cette rencontre d’affaires a été marquée par la tenue de rencontres B2B entre professionnels et investisseurs marocains et espagnols, des présentations institutionnelles, ainsi que l’organisation d’ateliers encadrés par des responsables, des acteurs économiques et des spécialistes ayant une expérience nationale et internationale en faveur des investisseurs désireux de s’ouvrir sur de nouveaux horizons et de bénéficier des atouts prometteurs de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en tant que pôle économique à compétitivité mondiale.