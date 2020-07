Evasion: 7 spots rafraîchissants pour fuir la canicule

En cette période de grosse chaleur, H24Info a sélectionné pour vous 7 adresses rafraîchissantes aux quatre coins du royaume, idéales pour fuir la canicule…

1) Wow Surfhouse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par World Of Waves Surfhouse (@wow_surfhouse) le 5 Juil. 2020 à 10 :11 PDT

World of Wave Sufhouse se présente comme un hôtel, une boutique, un restaurant, une école de surf et une retraite de yoga… Le tout rassemblé dans un ancienne villa entièrement restaurée et surplombant la plage de Taghazout. Plusieurs packages sont disponibles, qu’on soit surfeurs ou non.

Renseignements: Villa Tizniti, front de mer, Taghazout. Tél. 0528200037-0661173339 WhatsApp: 0615796715.

2) Le nid d’aigle

Face à l’océan atlantique, le Nid d’aigle est une auberge existant depuis plus de 20 ans mais réaménagée et rénovée en 2016. Composée d’une dizaine de chambres décorées de façon traditionnelle, l’établissement dispose d’une piscine, d’un hammam et d’un restaurant à la cuisine fraîche et locale. Mais sa grande spécialité est sans aucun doute son décollage de parapente accessible aux débutants comme aux confirmés. Idéal pour prendre un grand bol d’air frais!

Renseignements: Nid d’aigle, Tamellalt, Tiznit. Tél. 0658458223. [email protected]

3) L’Ermitage d’Akchour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Ermitage d’Akchour Ecolodge (@ermitage.akchour) le 20 Mai 2020 à 8 :25 PDT

Au cœur de la vallée d’Akchour, à quelques pas de Chaouen, l’écolodge l’Ermitage offre un lieu idyllique perdu en pleine nature, précisément dans le parc national de Talassemtane, le long de l’oued Kalla. Adepte du « tourisme solidaire », l’établissement propose des retraites holistiques, soins et thérapies, stage de yoga, massages et méditation… En plus des randonnées pédestres ou à dos de mulet dans les forêts avoisinantes, vous pourrez vous rafraîchir avec du sport en eau vive, des baignades en bassins naturels et cascades massantes…

Renseignements: Akchour, Talambote, Chaouen. Tél. 0678998189.

4) Maison d’hôtes Aït Mouli

Aventure et sérénité sont les maîtres-mots de cette maison d’hôtes située au bord du Oued El Abid où sont d’ailleurs organisés des balades en canoë-kayak. Piscine, randonnées équestres ou « anti-stress », quad, VTT…il y en a pour tous les goûts Le plus? Les plats 100% beldi avec des produits de la ferme associée. Possibilité d’apprendre à traire une vache ou à labourer la terre. Dépaysement garanti!

Renseignements: Douar Aït Mouli, Bzou. Tél. 0660369647.

5) Douar Samra

Douar Samra est situé au cœur du parc national du Toubkal, près de la vallée d’Imlil dans le village de Tamatert. Le spot idéal pour découvrir la région et notamment via une ballade à destination d’une cascade aux alentours du village d’Aremd. Toutes les randonnées proposées sont encadrées par des guides qualifiés qui travaillent avec l’établissement depuis de nombreuses années.

Renseignements: village de Tamatert (près d’Imlil, à environ 70 km de Marrakech). Tél. 05 24 48 40 34 ou 06 36 04 85 59. [email protected]

6) Mercure Quemado Resort Al Hoceima

Pour profiter de la Méditerranée, le groupe Accor vous accueille sur la célèbre plage Quemado d’Al Hoceima. Son Mercure (4 étoiles) d’inspiration marocaine et à l’architecture contemporaine se situe sur une falaise surplombant la plage à l’eau turquoise. Idéal pour pratiquer des sports nautiques, mais aussi des randonnées dans le parc national d’Al Hoceïma, situé à 20 minutes en voiture ou encore explorer les plages toutes proches de Sfiha et de Cala Bonita. Composé de 121 chambres dont 10 suites et 48 appart-hôtels, il dispose également de deux piscines, une salle de fitness, un spa, un bar et un restaurant international.

Renseignements: Plage Quemado, Al Hoceima, Al Hoceima. Tél. 0539842200. all.accor.com

7) Westpoint Dakhla Hotel

Magnifique complexe située dans les « Caraïbes du Maroc » et constitué de 40 chalets de deux étages (familles ou groupe de 4 max) face à l’Atlantique, Westpoint offre un spot incomparable pour se ressourcer. Pour les surfeurs, l’hôtel est situé à seulement deux minutes à pied du centre de sports nautiques Oum Lambouir, considéré comme l’un des meilleurs spots de surf du pays. La particularité? Le design écoresponsable des chalets construits à base de sacs à sable et équipés de panneaux solaires.

Renseignements: Tél. 0537864467. [email protected]