Le Sénégal a mis en service mercredi à Dakar et dans sa banlieue un réseau de bus 100% électriques censé transformer la mobilité dans la métropole congestionnée, le Bus Rapid Transit (BRT).

Le BRT, dont les travaux ont commencé en 2020, est un système de bus circulant sur des voies qui lui sont réservées dans une agglomération connue par des embouteillages devenus permanents sous l’effet d’une urbanisation galopante et d’une expansion constante du parc automobile dans la capitale sénégalaise.

Le projet BRT, qui s’inscrit dans une stratégie de développement du transport de masse promue par l’ancienne présidence sénégalaise, a été lancé ce mercredi par le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye. « C’est un projet extrêmement important pour la mobilité urbaine qui, nous fait perdre pratiquement plus de 900 milliards par an. Nous trouvons que le BRT fait partie des projets les plus structurants de l’Etat du Sénégal. Aujourd’hui, nous sommes en train de tout faire pour développer cela, mais aussi pour trouver d’autres solutions alternatives, à savoir le développement du secteur ferroviaire », a déclaré à la presse le ministre.

Lire aussi: Sénégal: le PM Ousmane Sonko démissionne de son poste de maire

La région de Dakar concentre un quart de la population nationale, avec presque 4 millions d’habitants aujourd’hui et 5 millions anticipés à l’horizon 2030, mais aussi l’essentiel de l’activité économique et 70% des véhicules immatriculés, a indiqué le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), autorité organisatrice des transports du Grand Dakar. Le parc automobile augmente au rythme annuel de 10%. Le volume des déplacements devrait avoir doublé dans vingt ans, souligne le Cetud.

Avec un linéaire de 18,3 kilomètres jalonné de 23 stations et traversant 14 communes, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar. Il va transporter quelque 300.000 passagers par jour, selon les autorités sénégalaises et les contributeurs partenaires de l’ouvrage, censé fonctionner à l’énergie solaire. A rappeler que le Sénégal a inauguré en décembre 2021 le Train Express Régional TER, un train rapide reliant entre le centre de Dakar et la ville nouvelle de Diamniadio.