Les députés sénégalais ont examiné lundi toute la journée dans une atmosphère électrique un texte qui permettrait de reporter la présidentielle et qui a causé de nouveaux heurts à l’extérieur de l’Assemblée nationale transformée en citadelle par la présence policière.

Des députés en sont venus aux mains. Les débats se sont prolongés tard dans la soirée sans qu’apparaisse clairement quand ils voteraient.

Autour du Parlement, les gendarmes ont repoussé avec des gaz lacrymogènes des tentatives sporadiques de rassemblement à l’appel de l’opposition. De petits groupes se sont repliés plus loin en scandant « Macky Sall dictateur! », du nom du président sénégalais.

Les représentants sénégalais doivent se prononcer sur un rapport adopté la veille en commission préparatoire et proposant de repousser la présidentielle de six mois ou même un an, selon le contenu de ce texte distribué en séance et soutenu par le camp présidentiel.

L’approbation requiert une majorité des trois cinquièmes des députés. Elle n’est pas acquise.

« Ne soyons pas l’Assemblée de la honte. Faisons en sorte quand on sortira d’ici qu’on puisse regarder nos enfants avec fierté pour dire que nous avons été le dernier mur », a déclaré Abass Fall, un député de l’opposition.

« Le président Macky Sall avait dit qu’il ferait deux mandats. Il a respecté sa parole », a estimé Moussa Diakhaté, président de la commission des lois, pro-gouvernemental.

Internet coupé

Le quartier du Plateau, siège de la décision politique, a offert le spectacle rarissime de protestataires en petit nombre jouant au chat et à la souris avec les forces de sécurité parmi les Dakarois vaquant à leurs activités autour de l’Assemblée placée sous la protection de dizaines de gendarmes et de policiers appuyés par des véhicules lourds.

« L’essentiel pour moi est de dire non à cet agenda politique, ce coup de force pour essayer de rester au pouvoir », a dit à l’AFP l’un des manifestants, Malick Diouf, 37 ans.

Le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest, est en proie à de vives tensions depuis que le président Sall a annoncé samedi, quelques heures avant l’ouverture de la campagne, le report de la présidentielle prévue le 25 février.

Cette décision dénoncée avec virulence par ses détracteurs comme un « coup d’Etat constitutionnel » plonge le pays dans l’inconnu et fait craindre une ébullition, qui ne s’est pas confirmée pour le moment. Elle a causé un tollé parmi les candidats qualifiés et dans la société civile, y compris dans les milieux religieux.

Les autorités ont réprimé de premières tentatives de rassemblements dimanche.

L’internet a été coupé lundi, moyen devenu courant ailleurs d’enrayer les mobilisations et déjà employé par le gouvernement sénégalais en juin 2023, dans un contexte de crise politique.

Adoption ou rejet, la situation, sans précédent dans un pays qui a régulièrement élu ses présidents et n’a jamais connu de coup d’Etat, une rareté sur le continent, demeurera hautement volatile.

La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Union africaine, les Etats-Unis, l’Union européenne, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, partenaires importants du Sénégal, ont exprimé leur inquiétude.

De nombreuses organisations de défense des droits, sénégalaises et internationales, ont réprouvé les restrictions à internet ainsi que la suspension de la licence de la télévision privée Walf TV. Elles ont appelé les autorités à se garder d’un usage excessif de la force, des arrestations arbitraires et des atteintes aux libertés.

« Le Sénégal est considéré de longue date comme un modèle de démocratie dans la région. Cette réalité est aujourd’hui menacée », a écrit Human Rights Watch.

