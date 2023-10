L’opération d’attribution de la 1ère tranche des aides financières au profit des familles touchées par le séisme du 08 septembre dernier, a démarré vendredi, au niveau de la province de Taroudant.

Cette opération qui intervient en application des Hautes Instructions Royales, concerne également la préfecture de Marrakech et la province d’Al Haouz et se poursuivra jusqu’au 16 octobre courant.

Fixées à 2.500 Dirhams mensuels pendant une année, ces aides d’urgence bénéficieront aux familles dont les logements se sont partiellement ou totalement effondrés.

Au niveau de la province de Taroudant, outre les agences fixes de transfert d’argent, il a été procédé à la mobilisation d’unités mobiles dans les communes de Tizi N’Test (2), Tafingoult (1), Talgjount (1) Tikouka (1), Ouneine (1) et Ouzioua (1) .

Cette opération est supervisée par la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) gérée par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a indiqué Ali Akzar, chef de division à la CNRA.

Pour garantir le bon déroulement de cette action, il a été procédé à la mobilisation de l’ensemble des ressources techniques et logistiques nécessaires, a assuré Akzar dans une déclaration la MAP.

Et d’ajouter que ces aides financières d’urgence seront distribuées en partenariat avec des organismes de paiement agréés alors que les familles sinistrées remplissant les conditions d’octroi pourront se rendre à l’agence la plus proche afin de bénéficier de l’aide.

Pour faciliter le déroulement de cette opération, la CNRA a mis un ensemble de mécanismes à la disposition des citoyens et citoyennes dont des unités mobiles de transfert d’argent dans les zones touchées par le séisme et un un Call Center via le numéro 0537267374, ainsi qu’un numéro de téléphone spécial joignable via l’application de messagerie instantanée « WhatsApp » : 0537718080, a-t-il souligné.

Le versement de ces aides se déroulera d’une manière progressive et les bénéficiaires seront avisés par SMS sur leur téléphone, selon Akzar.