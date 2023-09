Les supporters du Real Madrid ont été émus par l’histoire d’un jeune garçon ayant perdu toute sa famille dans le puissant séisme d’Al Haouz. Les Madridistas s’activent pour venir en aide à cet orphelin qui a perdu sa famille.

C’est l’histoire émouvante d’un garçon qui a perdu toute sa famille dans le séisme. Interviewé par un média arabe, cet orphelin dit avoir vu sa mère, son père, sa grand-mère et ses frères ensevelis sous les décombres.

Il ne veut aujourd’hui qu’une chose: réussir ses études et réaliser le rêve de son défunt père. Celui de le voir un jour médecin ou professeur d’école.

La vidéo de ce garçon, portant un maillot du Real Madrid, a ému tout internet, y compris en Espagne. Sous-titré en espagnol, la séquence a été partagé par un compte des fans du club madrilène et a suscité une vive émotion.

Este niño perdió a todos sus familiares en el terremoto de Marruecos 💔 pic.twitter.com/JpAsQLbaqC — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) September 12, 2023

Les supporters du Real Madrid l’ont partagé sur leur compte officiel appelant le club à voler à son secours.

« Je pense qu’il est important de diffuser cette information pour que le Real Madrid puisse aider ce garçon et sa famille. Le club a une longue histoire d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, et je suis sûr qu’il fera tout son possible pour aider cette famille dans ce moment difficile. Je vous encourage à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que le plus grand nombre de personnes possible soit informé de cette situation », écrit influenceur et fan inconditionnel du club madrilène.