Des images aériennes impressionnantes des villages dévastés par le séisme survenu hier soir ont été partagées par nos confrères de 2M.

Des images prises en hélicoptères et diffusées par 2M montrent l’ampleur des dégâts vu du ciel. Plusieurs villages sont toujours ensevelis sous les décombres. La secousse tellurique de magnitude 7 a touché principalement les provinces d’Al Haouz, de Taroudant, de Chichaoua, de Ouarzazate et Tinghir.

#زلزال_المغرب صور جوية… مناطق شاسعة دمرها أعنف زلزال يضرب #المغرب مند أزيد من قرن وقرى كاملة تحت الانقاض. pic.twitter.com/D0QIrN3azE — 2M.ma (@2MInteractive) September 9, 2023

Le séisme qui a frappé, vendredi soir la province d’Al Haouz, a fait 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 grièvement, selon le dernier bilan.

Cette secousse tellurique a fait des victimes dans 9 préfectures et provinces du Royaume, a annoncé le ministère dans un communiqué, dans le cadre de l’interaction avec l’opinion publique nationale, faisant état de 542 morts dans la province d’Al Haouz, de 321 morts dans la province de Taroudant, de 103 morts dans la province de Chichaoua, de 38 morts dans la province de Ouarzazate et d’un mort à Tinghir, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été signalé dans les préfectures et provinces de Marrakech, Azilal, Agadir Ida Outanane, du Grand Casablanca et Youssoufia.