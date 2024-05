La programmation de la 26e édition du festival Jazz au Chellah à Rabat a été marquée samedi soir par deux concerts donnés sous le signe de la fusion entre le Jazz et le riche répertoire de la musique marocaine.

Un concert qui a réuni sur scène le Trio Munsch (Belgique) et le groupe marocain Urban Folklore et un autre animé par le pianiste espagnol Daniel Garcia et le luthiste marocain au jeu très sensuel, Driss El Maloumi.

Deux spectacles donnés devant un public conquis d’avance et agréablement surpris par la qualité de la fusion musicale entre des rythmes d’ici et d’ailleurs. Une prestation qui prouve encore une fois le rôle important de la musique, tout particulièrement le Jazz dans la promotion du dialogue interculturel et de la paix.

Driss El Maloumi s’est dit très heureux de se produire dans ce festival de jazz de très bonne facture qui rassemble les artistes marocains et européens, au grand bonheur des festivaliers venus nombreux assister aux concerts sur le somptueux site historique du Chellah.

Pour ce spécialiste des mélodies orientales et amazighes, il s’agit d’une occasion unique pour jouer et faire de la musique autrement, notant que l’art est source de bonheur et un formidable activateur de joie.

De même, son compagnon de scène, le pianiste espagnol Daniel Garcia a souligné l’importance du festival Jazz au Chellah, un moment de partage très fort, dans la promotion de la fusion et l’harmonie entre les rythmes marocains et européens, évoquant tout particulièrement les ressemblances qui existent entre le Flamenco espagnol et la musique andalouse marocaine.

Dream Theater-ish jazz Au chellah

Et de confier à la MAP que la musique est, pour lui, un style de vie en faveur du dialogue entre les cultures et les traditions musicales du monde.

Outre les concerts à l’affiche, le programme du festival comprend des Masterclass pour des artistes musiciens et chanteurs, animées par Climène Zarkan, chanteuse du groupe Sarab, Aziz Sahmaoui, chanteur et multi-instrumentiste gnaoua et Adrien Lambinet, tromboniste et compositeur.

La Palestine à l'honneur au festival de #jazzauchellah avec un poème de Ghassan Kanafani.

Le festival Jazz au Chellah (10-12 mai) est organisé à l’initiative de l’Union européenne, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et aussi Rabat Région Patrimoine Historique.

Coïncidant cette année avec la Journée de l’Europe, célébrée le 9 mai, les différentes rencontres artistiques et culturelles de cette édition cherchent à faire de la diversité des expressions artistiques et culturelles un langage universel d’émotion, de partage et de paix.