Trois doctorantes marocaines ont reçu, mercredi à Vienne, le prix du concours des étudiants africains sur les bénéfices des sciences nucléaires, en marge de la 67e Conférence Générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui se tient du 25 au 29 septembre au siège des Nations Unies en Autriche.

Les doctorantes, formées au sein de l’Unité mixte de l’Université Ibn Tofail de Kénitra et du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), ont été primées lors d’un événement organisé par le département de la coopération technique de l’AIEA, en présence du directeur général de l’Agence, Rafael Grossi et de l’Ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane.

Les candidatures des doctorantes marocaines Issad Baddou, Meryem Lazrak et Kaoutar Benjeddou ont été retenues pour leurs contributions pertinentes faisant valoir l’utilité des techniques nucléaires pour prévenir l’obésité, pallier les carences en micronutriments et étudier les effets de l’allaitement maternel.

Congratulations to the winners of the African Students’ Competition on the Benefits of Nuclear Sciences! ⚛️

