Le Maroc a été réélu, mercredi, à la présidence de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS), par les membres de cette instance, qui tient les travaux de sa 140e session du 20 au 31 mai à Vienne.

La réélection du Maroc, en la personne du Professeur Jallal Toufiq, constitue, encore une fois, une reconnaissance de la contribution substantielle du Maroc au débat international sur la mise en œuvre des conventions internationales relatives au contrôle des drogues.

Il s’agit également d’une reconnaissance du plaidoyer constant du Royaume pour l’impératif du renforcement de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, ainsi que de ses actions reconnues et ses efforts soutenus dans le cadre des efforts internationaux en matière de lutte contre le problème mondial des drogues.

Dix des membres sont élus sur une liste de personnes désignées par les gouvernements. Les trois autres membres sont élus à partir d’une liste de personnes nommées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour leur expérience en médecine, en pharmacologie ou en pharmacie.

Thanks to the NGOs who shared their perspectives on scenarios & possible responses to the rapid expansion of synthetic drug manufacture, marketing & consumption at #INCB‘s 140th session. Thanks to @theVNGOC for facilitating this valuable engagement with civil society. pic.twitter.com/sfLUtU4MqW

— INCB President – Jallal Toufiq (@INCB_President) May 22, 2024