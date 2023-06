Morocco Mall vient de dévoiler son partenariat stratégique avec Cinerji, le premier réseau de multiplexes cinématographiques 100% marocain, pour la reconversion du complexe Imax® en un multiplex dernière génération reposant sur la combinaison de deux labels de prestige, Dolby® et Christie®.

Il s’agit d’un pas de plus vers la technologie de pointe pour Morocco Mall pour le redéploiement de son complexe cinématographique, indique-t-on dans un communiqué, précisant que c’est la technologie Dolby® combinée à Christie®, la Rolls des systèmes de projection, qui a été choisie pour offrir une expérience cinéma incomparable aux spectateurs.

Cette collaboration marque une étape importante et souligne la volonté des deux partenaires d’offrir des expériences de divertissement de premier ordre à leurs visiteurs et de les inviter à découvrir et vivre une nouvelle ère du cinéma, ajoute le communiqué, expliquant que Cinerji a entrepris la construction de 150 salles d’ici trois ans, réparties dans les grandes et moyennes métropoles du Maroc.

Le nouveau complexe Cinerji Morocco Mall proposera une expérience de cinéma premium, garantissant une image spectaculaire avec un son immersif et un design inspiré, pour faire de chaque projection un événement cinématographique captivant.

La promesse repose sur la technologie Christie® et Dolby Laboratories, offrant le summum de l’expérience cinématographique aux cinéphiles, grâce notamment au son immersif Dolby Atmos® ainsi qu’au Dolby Vision® plébiscité par les cinéastes pour son contraste et sa résolution remarquables, sa luminosité élevée et sa gamme de couleurs qui correspond au plus près à ce que l’œil humain peut voir.

Dans le cadre de ce partenariat, Cinerji ajoutera trois nouvelles salles au sein du Morocco Mall, offrant ainsi plus de choix en termes de nombre de séances et de programmation de films.

Pour la conception de ce multiplex cinématographique nouvelle génération, Cinerji a collaboré avec l’architecte Pierre Chican de l’agence OMA pour créer un cadre exceptionnel et inédit au Maroc. Les travaux incluant l’ensemble des salles seront achevés en décembre 2023.