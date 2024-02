Le duo français composé de Salomé Raffi et Elise Pollini a confirmé son avance lors des épreuves du raid féminin Sahraouiya 2024 en remportant mercredi la quatrième étape de cette compétition sportive et solidaire qui se déroule à Dakhla.

Malgré la fatigue qui commence à se faire sentir, l’équipe de Salomé Raffi et Elise Pollini a fait preuve d’une grande endurance physique et d’acharnement en finissant le parcours de la quatrième journée (28 kilomètres) en 2h35 minutes.

Les raideuses ont commencé les épreuves par un parcours en canoë sur 3 kilomètres, suivi d’une course à pied d’un kilomètre, avant de reprendre les avirons du canoë (1,5 km) et d’enchaîner avec une autre course à pied (2,5 km), pour conclure avec une course d’orientation à VTT de 20 km.

Les Marocaines Narjiss El Fassi et Amal Adyel (championne du Maroc de triathlon), qui concourent pour l’association SOS Village d’Enfants, sont arrivées, quant à elles, deuxièmes dans un temps de 2h35min, soit à une minute d’intervalle des leaders.

La troisième place est revenue à l’équipe représentant l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), composée d’Ernestine Umbyiyie du Rwanda et Rahina Wintina du Ghana, qui ont réussi à surmonter les défis de la journée en 2h54 minutes.

Sur quatre jours, les participantes au raid Sahraouiya prennent part à diverses activités sportives, notamment un bootcamp, du canoë, des courses d’orientation, un trail de nuit, du VTT et de la descente en rappel.

Outre ses aspects sportif, social et touristique, le Raid Sahraouiya, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se veut une manifestation solidaire par excellence, rassemblant des équipes féminines autour des valeurs d’entraide au cœur de la compétition, qui se déroule en binôme, du début à la fin, pour une expérience de partage et de coopération entre les participantes.