La troisième étape du Raid féminin Sahraouiya 2024, qui se poursuit jusqu’au 10 février à Dakhla, a été marquée par la domination de binômes marocain et français lors des épreuves disputées mardi dans le cadre de cette compétition sportive et solidaire.

Le duo marocain composé de Narjiss El Fassi et Amal Adyel, défendant l’association “SOS Village d’Enfants”, a su relever avec brio les différents challenges ayant ponctué le parcours du troisième jour de la course (VTT, canoë, descente en rappel) sur 36 kilomètres en 2h45 minutes, ce qui lui a valu la première place au classement, ex aequo avec le binôme français Salomé Raffi et Elise Pollini.

Narjiss El Fassi et Amal Adyel sont parvenues à vaincre les obstacles de ce parcours exigeant qui a commencé par une course de VTT sur 7,5 kilomètres, puis une course d’orientation sur 6 kilomètres, avant d’enchaîner en canoë sur 3 kilomètres et de se remettre à nouveau sur VTT pour une épreuve stratégique de 5,5 kilomètres.

L’équipe féminine marocaine a également montré ses prouesses lors d’autres épreuves non moins difficiles, notamment la descente en rappel, suivie d’une autre course à vélo sur une distance de 14 km, avant de franchir la ligne d’arrivée.

Les binômes marocain et français avaient déjà partagé la première place lors de la deuxième étape, après avoir parcouru une distance totale de 44km en 5h23 minutes, tandis que le duo français avait remporté la première journée en 3h16 minutes (26 km).

Lire aussi. Raid Sahraouiya: coup d’envoi à Dakhla de la 10ème édition

L’événement, organisé par l’Association de Lagon de Dakhla, promet davantage d’épreuves réunissant émotion, solidarité et engagement aux causes humanitaires.

Outre son aspect sportif, cette manifestation solidaire rassemble des équipes 100% féminines autour de l’esprit de solidarité au cœur du raid Sahraouiya.