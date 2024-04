Alors qu’elles représentent 40 % des effectifs du secteur industriel marocain, les femmes occupent encore une présence marginale à la tête des entreprises. Un écart que le ministre Ryad Mezzour a souligné lors de son intervention à la 6ème édition des Matinées de l’Industrie, une édition spéciale Ramadan baptisée « Les IndustriELLES du Maroc » dont H24Info était partenaire.

Il était nécessaire de célébrer celles qui constituent une part importante du tissu industriel marocain. C’est ce qu’a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de son discours à la 6ème édition des Matinées de l’Industrie. Organisé par Industrie du Maroc Magazine, l’événement, dans une ambiance empreinte du mois de Ramadan, a rendu hommage cette année aux femmes marocaines qui évoluent dans les domaines de l’industrie, de l’entreprise et de l’innovation. À cette occasion, plus d’une cinquantaine de femmes ont été distinguées en reconnaissance de leur contribution essentielle au développement économique et au rayonnement du Maroc.

Comme à son habitude, Ryad Mezzour, mêlant humour et sérieux, a dressé un tableau de la femme marocaine dans l’entreprise marocaine. « Ce n’est pas tous les jours que nous célébrons les femmes dans l’industrie. Ce n’est pas naturel, et pourtant », a souligné d’emblée le ministre, qui a ensuite présenté quelques chiffres démontrant l’importance et l’impact des femmes.

En effet, « 40 % des personnes travaillant dans l’industrie sont des femmes », a déclaré le ministre. Il a précisé dans la foulée que ce pourcentage de femmes dans l’industrie est « bien supérieur à celui de nombreux autres secteurs ». Une présence qui n’est pas seulement importante en nombre, mais qui crée également de la valeur, a-t-il souligné. Par ailleurs, le ministre s’est félicité de la proportion de plus en plus importante de femmes à la tête d’entreprises industrielles, un fait bénéfique pour le secteur, car « toutes les études montrent que les entreprises dirigées par des femmes sont 21 % plus performantes que celles dirigées par des hommes ».

Réduire le gap

Cependant, derrière ce tableau relativement satisfaisant, le ministre a également relevé des points à améliorer. Selon lui, bien que l’on trouve davantage de femmes à la direction des entreprises, leur présence reste marginale, représentant « seulement 12 % à 13 % des dirigeants, soit une sur dix ». Cette sous-représentativité se retrouve également au niveau des dossiers d’investissement, où à peine 11 % sont portés par des femmes, selon Ryad Mezzour. Pour remédier à ce déséquilibre, le ministre a évoqué des programmes en préparation, pouvant inclure des incitations à l’investissement féminin.

Toutefois, ces efforts risquent d’être vains si certaines conditions ne sont pas respectées. « Tout cela ne suffira pas si nous ne croyons pas tous ensemble en la femme dans l’industrie. Si nous ne nous unissons pas pour lui donner plus de chances, pour mettre en place des mesures positives, pour privilégier cette performance unique et cette diversité dont nous avons besoin. »

Clôturant son message, Ryad Mezzour a rappelé l’engagement du gouvernement à augmenter le taux d’activité des femmes de la tranche d’âge de 25 à 60 ans, passant de 20 % à 30 %. Cela contribuera à combler le fossé important avec celui des hommes, qui est de 92 %.